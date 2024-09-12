眾望基金會去年財務報告遲未公開 北市社會局：9/20前補件

民眾黨主席柯文哲身陷京華城案風波遭羈押禁見，其所成立的「眾望基金會」更糟媒體人爆料資金收支不合理，且今年5月前就要公告，2023年財務報告書尚未公開，主管機關台北市社會局表示，8月已發函要求基金會本月20日前補件，若遲未補件依法最高可處15萬元。

媒體人姚惠珍爆料，眾望基金會官網資料顯示，2023、2024年捐款收入共計2700萬元，兩年業務支出2677萬餘元，但卻只辦了4場活動以及一張10萬元發票，質疑基金會金流來源，且迄今未公布2023年度財務報告書完整版，但依規定最晚應於今年5月底前編報並公告，但迄今該基金會尚未公布。

姚惠珍說，眾望基金會董事長李文宗目前是被告也戴電子腳鐐，行蹤遭檢方監控中，請問眾望基金會的聲明稿是誰核印蓋章，她重申，所有眾望財務資料都取自官網，除非是造假資料，不然沒有造假可能，「為何眾望網站的財務資料完全沒有董事長、執行長跟會計師蓋章？請問，眾望究竟誰負責？」

社會局人民團體科長陳郁君表示，根據「財團法人法」規定，應於每年結束後五個月內，將前一年度工作報告及財務報表，提請董事會通過後送主管機關備查，也要公開給民眾查閱，若有捐款要將金額、姓名等資訊公開公告，如基金會沒有這樣辦理，將提醒補正。

陳郁君表示，社會局已於8月發函通知尚未將資料送社會局備查的基金會，並要求於9月20日前補件，如遲未補件，依法可面臨3萬至15萬元罰鍰。如收到疑似違反法令規定的檢舉，將請基金會說明，並依法令規定處理。