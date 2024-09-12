「藍白合至今沒好下場」 鍾小平：和黃國昌談比較重要

民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案，國民黨籍北市議員鍾小平今爆料，柯的太太陳佩琪前天又跑第一銀行臨櫃不知道辦什麼事；至於「藍白合」，鍾說可折衷和民眾黨團總召黃國昌談就好，縮小範圍，否則從選總統至今，藍白合國民黨也沒什麼好下場。

鍾小平表示，有台北市民像他爆料，陳佩琪前天在第一銀行信義路上的信義分行臨櫃辦事，就在大安森林公園正對面，但是不清楚她要處理什麼業務。柯文哲被檢廉搜保險箱，也許裡頭是USB或現金，可能是比錢更重要的東西，才需要放保險箱，因為那麼大筆的錢保險箱也放不下。

鍾小說，現在檢廉的策略就是要查柯文哲身邊的金流，包括陳佩琪之前多次在ATM匯款給小孩，如今小孩成年了，若知情就是共犯，萬一變成被告、有前科就拿不到良民證，恐影響出國讀書計畫，對陳佩琪來說有很大壓力，因為小孩比柯文哲更重要。

至於藍白未來怎麼合？鍾小平指出，黨中央、立院黨團為了民眾黨的8席立委，定調要藍白合，但身為台北市議員，不可能因為藍白合就不追查弊案。

鍾小平表示，因為「藍白合」，國民黨要概括成柯文哲一次又一次對他不利的事證，未來一定會被訴，這種貪腐的黨主席、前市長，「你跟他合作我們會不會受傷？我們跟她合作，從總統大選至今，也沒有過什麼好下場」

鍾小平建議，國民黨可以和黃國昌談合作，只要掌握民眾黨3席立委，在席次上可以碾壓民進黨，紮實合作會更有誠意，反正柯文哲這幾個月也不會被放出來，開議前也無法和柯文哲談，折衷和黃國昌談比較重要。