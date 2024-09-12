快訊

金融時報：狙殺賓拉登的「海豹六隊」秘訓年餘 為解放軍侵台做準備

香港羽賽／台將終於贏球！王齊麟、邱相榤逆轉闖8強

MLB／大谷翔平第47轟、48盜都出爐 道奇打擊混戰打暈小熊

聽新聞
0:00 / 0:00

「藍白合至今沒好下場」 鍾小平：和黃國昌談比較重要

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
國民黨籍議員鍾小平今在台北市議會受訪。記者鍾維軒／攝影
國民黨籍議員鍾小平今在台北市議會受訪。記者鍾維軒／攝影

民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案，國民黨籍北市議員鍾小平今爆料，柯的太太陳佩琪前天又跑第一銀行臨櫃不知道辦什麼事；至於「藍白合」，鍾說可折衷和民眾黨團總召黃國昌談就好，縮小範圍，否則從選總統至今，藍白合國民黨也沒什麼好下場。

鍾小平表示，有台北市民像他爆料，陳佩琪前天在第一銀行信義路上的信義分行臨櫃辦事，就在大安森林公園正對面，但是不清楚她要處理什麼業務。柯文哲被檢廉搜保險箱，也許裡頭是USB或現金，可能是比錢更重要的東西，才需要放保險箱，因為那麼大筆的錢保險箱也放不下。

鍾小說，現在檢廉的策略就是要查柯文哲身邊的金流，包括陳佩琪之前多次在ATM匯款給小孩，如今小孩成年了，若知情就是共犯，萬一變成被告、有前科就拿不到良民證，恐影響出國讀書計畫，對陳佩琪來說有很大壓力，因為小孩比柯文哲更重要。

至於藍白未來怎麼合？鍾小平指出，黨中央、立院黨團為了民眾黨的8席立委，定調要藍白合，但身為台北市議員，不可能因為藍白合就不追查弊案。

鍾小平表示，因為「藍白合」，國民黨要概括成柯文哲一次又一次對他不利的事證，未來一定會被訴，這種貪腐的黨主席、前市長，「你跟他合作我們會不會受傷？我們跟她合作，從總統大選至今，也沒有過什麼好下場」

鍾小平建議，國民黨可以和黃國昌談合作，只要掌握民眾黨3席立委，在席次上可以碾壓民進黨，紮實合作會更有誠意，反正柯文哲這幾個月也不會被放出來，開議前也無法和柯文哲談，折衷和黃國昌談比較重要。

柯文哲 藍白合 鍾小平

延伸閱讀

藍白推揭弊者保護法 綠酸：鍾小平、游淑慧符合精神嗎？

國民黨：柯文哲案與在野合作是不同層次問題

黃國昌：民眾黨空前團結 見縫插針沒有效果

柯文哲遭羈押 黃國昌陳世軒13日新北新莊開講

相關新聞

國台辦聲援柯文哲 民進黨團諷：藍白紅挺貪汙一家親

民眾黨主席柯文哲涉入京華城案遭羈押，大陸國台辦發言人陳斌華昨天聲援柯文哲表示，賴清德上任以來，追殺不支持民進黨、不認同台...

眾望基金會去年財務報告遲未公開 北市社會局：9/20前補件

民眾黨主席柯文哲身陷京華城案風波遭羈押禁見，其所成立的「眾望基金會」更糟媒體人爆料資金收支不合理，且今年5月前就要公告，...

罷樑成防火牆或大罷免潮引信 藍不能輸綠多方盤算

距離罷免基隆市長謝國樑投票剩一個月，此役對2026政治情勢造成影響，對藍綠陣營而言，也都具有明年大罷免潮防火牆的指標性意義，藍有不能輸的壓力，重兵部署全黨救一人；綠也有票要開得好看的壓力，同時內部也傳出雜音。與此同時，柯文哲涉弊收押，衝擊基隆小草支持動向。

「藍白合至今沒好下場」 鍾小平：和黃國昌談比較重要

民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案，國民黨籍北市議員鍾小平今爆料，柯的太太陳佩琪前天又跑第一銀行臨櫃不知道辦什麼事；至於「藍白...

藍白推揭弊者保護法 綠酸：鍾小平、游淑慧符合精神嗎？

立法院新會期將開議，國民黨跟民眾黨團表態要將揭弊者保護法列為優先法案。民進黨立法院黨團今天質疑，國民黨市議員鍾小平、游淑...

台灣自救宣言60年 賴總統：蔣介石不在了 但共產威脅依然

「台灣人民自救運動宣言」滿60周年，賴清德總統今出席紀念研討會時表示，雖然前總統蔣介石已經不在了，但共產威脅依然存在，且...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。