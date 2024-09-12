藍白推揭弊者保護法 綠酸：鍾小平、游淑慧符合精神嗎？

立法院新會期將開議，國民黨跟民眾黨團表態要將揭弊者保護法列為優先法案。民進黨立法院黨團今天質疑，國民黨市議員鍾小平、游淑慧揭弊京華城案，結果受到國民黨高層關切，這樣符合揭弊者保護法精神嗎？國民黨是不是又自打嘴巴。

到北檢按鈴告發京華城案容積率暴增一案的鍾小平聲稱，近日有被國民黨立法院黨團總召傅崐萁關切，希望不要打柯文哲打那麼兇。游淑慧傳出也受到國民黨長輩關切，希望不要再揭露京華城案。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，國民黨新會期把揭弊者保護法列為優先法案，國民黨內民代勇敢揭弊，結果要受到國民黨內長輩關切，質疑國民黨是不是又自打嘴巴。

民進黨團書記長蔡易餘指出，對京華城案批判最深甚至主動告發的是鍾小平、游淑慧，現在卻面對國民黨內長輩關切，難道是朱立倫為了國會藍白合，眼睛看不到司法查辦貪汙，國民黨希望鍾小平、游淑慧不要繼續追就京華城案，難道跟朱立倫有關嗎？

蔡易餘酸，國民黨才說要把揭弊者保護法列為優先法案，結果京華城案兩位非常努力在做揭弊的人，卻受到國民黨黨內關切，甚至國民黨施壓希望他們不要再繼續追，這符合揭弊者保護法精神嗎？