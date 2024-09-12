台灣自救宣言60年 賴總統：蔣介石不在了 但共產威脅依然

「台灣人民自救運動宣言」滿60周年，賴清德總統今出席紀念研討會時表示，雖然前總統蔣介石已經不在了，但共產威脅依然存在，且比過去更強烈，現代人要有勇氣，揭穿共產主義要併吞台灣的騙局。

為紀念前總統府資政彭明敏，與學生謝聰敏、魏廷朝所發布的「台灣人民自救宣言」60周年紀念，彭明敏基金會今舉辦研討會，希望為台灣的民主之路促成世代對話，賴清德總統也親自出席致詞。

賴總統說，60年來，台灣經過大家的打拚與民主前輩一棒接一棒的努力下，民主自由人權已經深深在台灣人民的心中，台灣的民主成也獲得國際的肯定，台灣成為亞洲民主的燈塔，但當大家歡喜這個成果時，不能不感謝彭明敏，與謝聰敏、魏廷朝對台灣的貢獻。為此，他特別代表國家向彭明敏等3位民主前輩致敬。

賴總統表示，他重讀「台灣人民自救宣言」後，除了對彭明敏等3人感謝、欽佩與感動外，他有三個心得， 第一，他認為宣言一開始提到這是一場堅強的運動，是台灣島上1200萬人不願受共產黨統治、不甘心被蔣介石毀滅的自救運動。賴總統說，宣言裡的多理想雖然已經實現，但還有很多主張及目標還沒實踐，一定要繼續推動這個運動，這是每個人的權利，也是每個人的責任。

賴總統並指出，雖然蔣介石已經不在了，但是共產威脅不僅依然存在，且比過去還要強烈，他呼籲大家要繼續揭穿中共侵台的野心。賴總統說，60年前彭明敏等人揭穿20世紀反攻大陸的騙局，現在我們要有勇氣，揭穿共產主義要併吞台灣的騙局。

賴總統說，第三，我們要繼續為台灣的民主自由，建立一個合理繁榮的社會繼續努力，讓我們下一代的子孫能夠繼續享受民主的成果，能夠享受自由的滋味，才不枉費這一代人的貢獻。