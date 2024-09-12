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美歐高階聲明刪一中政策 綠：挺台抗中是國際新趨勢

中央社／ 台北12日電

美國及歐盟近日召開中國議題對話與印太諮商會議，聯合聲明不見「一個中國」政策，民進黨立法院黨團今天表示，中國國台辦昨天記者會用大篇幅扭曲聯大2758號決議，顯示中國急欲對抗國際形成的挺台抗中新趨勢，讓中國備感壓力。

美國副國務卿康貝爾（Kurt Campbell）與歐盟對外事務部秘書長沙尼諾（Stefano Sannino）於9至10日召開第7屆美國歐盟中國議題對話高階會議暨第6屆印太諮商會議，其聯合聲明支持台灣有意義參與國際組織，敦促中國在台海及台灣周邊地區保持克制。與去年的聲明相比，內容不見「一個中國」政策。

對此，民進黨團幹事長吳思瑤上午在立法院舉行輿情回應記者會時表示，世界的新顯學就是挺台抗中。挺台抗中已成為民主同盟國家的優先課題，在這樣的國際默契之下，無論是國際發表的跨國宣言，乃至於各個國家的國內法的立法修法都回應抗中挺台的趨勢。

吳思瑤指出，以國台辦向來選擇性回應議題及選擇回應的強度，國台辦昨天在記者會上，以很大的篇幅及時間繼續扭曲聯大2758號決議，顯示出中國真的急了。

吳思瑤表示，國際現在形成一個新的趨勢，也就是正確解讀聯大2758號決議，把過去一個中國政策的過度連結及錯誤認知予以導正，這樣的新趨勢讓中國備感壓力，世界各國支持台灣的力道愈來愈強大。

吳思瑤指出，從前總統蔡英文到總統賴清德，政府持續壯大台灣，用民主深化，擴大國際合作，爭取世界支持，堅定往前走。

吳思瑤 國台辦 美國

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