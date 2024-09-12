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影／台灣自救宣言60年 賴總統籲認清中國併吞台灣事實

攝影中心／ 記者杜建重／台北即時報導
賴清德總統致詞時表示，共產黨併吞台灣的威脅依然存在，大家應認清這個事實。記者杜建重／攝影
賴清德總統致詞時表示，共產黨併吞台灣的威脅依然存在，大家應認清這個事實。記者杜建重／攝影

今年適逢「台灣人民自救運動宣言」發布六十周年，彭明敏文教基金會上午在台北主辦「世代流轉、民主承啟」台灣人民自救運動宣言六十周年紀念研討會，賴清德總統親臨致詞時表示，共產黨併吞台灣的威脅依然存在，大家應該認清這個事實。

賴總統說，雖然蔣介石時代已經過去，但是共產黨的威脅不只是依然存在，而且比過去還要強烈，60年前彭明敏教授、謝聰敏與魏廷朝三人揭穿20世紀將反攻大陸的騙局，而現在，我們應該要揭穿共產主義的真面目，隨時要併吞台灣的事實。

賴總統希望大家一起努力，為台灣的民主自由繼續打拚，讓後代子孫都可以繼續享受到民主的成果與自由的滋味，才不枉費我們這一代的責任。

1964年彭明敏、謝聰敏與魏廷朝師生三人，草擬「台灣人民自救運動宣言」，秉持當時代知識份子的良知，直指國民黨政權法統神話的謬誤，意圖喚醒台灣人的自我醒覺。彭明敏文教基金會主辦「世代流轉、民主承啟」台灣人民自救運動宣言六十周年紀念研討會，希望以專題演講加講座的方式，一同回顧歷史與展望未來。

今年適逢「台灣人民自救運動宣言」發布六十周年，彭明敏文教基金會在台北主辦「世代流轉、民主承啟」台灣人民自救運動宣言六十周年紀念研討會，賴清德總統（圖）親臨致詞。記者杜建重／攝影
今年適逢「台灣人民自救運動宣言」發布六十周年，彭明敏文教基金會在台北主辦「世代流轉、民主承啟」台灣人民自救運動宣言六十周年紀念研討會，賴清德總統（圖）親臨致詞。記者杜建重／攝影
賴清德總統（中）上午親臨「世代流轉、民主承啟」台灣人民自救運動宣言六十周年紀念研討會，向與會者揮手致意。記者杜建重／攝影
賴清德總統（中）上午親臨「世代流轉、民主承啟」台灣人民自救運動宣言六十周年紀念研討會，向與會者揮手致意。記者杜建重／攝影

台灣人 彭明敏 運動

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