影／台灣自救宣言60年 賴總統籲認清中國併吞台灣事實

今年適逢「台灣人民自救運動宣言」發布六十周年，彭明敏文教基金會上午在台北主辦「世代流轉、民主承啟」台灣人民自救運動宣言六十周年紀念研討會，賴清德總統親臨致詞時表示，共產黨併吞台灣的威脅依然存在，大家應該認清這個事實。

賴總統說，雖然蔣介石時代已經過去，但是共產黨的威脅不只是依然存在，而且比過去還要強烈，60年前彭明敏教授、謝聰敏與魏廷朝三人揭穿20世紀將反攻大陸的騙局，而現在，我們應該要揭穿共產主義的真面目，隨時要併吞台灣的事實。

賴總統希望大家一起努力，為台灣的民主自由繼續打拚，讓後代子孫都可以繼續享受到民主的成果與自由的滋味，才不枉費我們這一代的責任。