國台辦聲援柯文哲 民進黨團諷：藍白紅挺貪汙一家親

民眾黨主席柯文哲涉入京華城案遭羈押，大陸國台辦發言人陳斌華昨天聲援柯文哲表示，賴清德上任以來，追殺不支持民進黨、不認同台獨的各界人物。國民黨主席朱立倫昨也批評，綠檢媒三位一體變本加厲。民進黨立法院黨團今天回嗆，在台灣沒有綠檢媒三位一體，只有藍白紅挺貪汙一家親。

吳思瑤指出，柯文哲案藍白紅要抹黑柯文哲案是政治辦案、司法迫害，中國參一腳要鬥臭台灣司法，讓台灣司法獨立公正查弊，搞成認知作戰，中國出招，藍白紅挺柯一家清，一起鬥臭司法，不要忘記，中國是最沒有司法公正、公開透明的極權國家，有什麼勇氣跟底氣對台灣司法獨立辦案說三道四。

吳思瑤指出，中國6月公布懲治台獨22項意見書就可以看到，包括不在場審判、缺席審判、隨便羅織罪名、可以隨便抓人，這些都完全沒有經過法律正當程序，沒有兼顧被扣上犯罪名目者的人權，這就是極權中國。

吳思瑤批評，國台辦用離譜字眼說黨同伐異、操弄司法，國台辦說的不就是中國國家主席習近平自己做的事嗎？更諷刺的是，中國跟國民黨一搭一唱、一來一往，很像合唱團，聯手鬥臭台灣司法體系。

民進黨團書記長蔡易餘說，朱立倫稱台灣綠檢媒用政治參與司法，不要忘記京華城案怎麼啟動，就是因為國民黨前中常委、威京集團主席沈慶京、國民黨議員應曉薇想要出國，所以檢方啟動偵查，難道朱立倫認為京華城案可以輕輕放下嗎？