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立委獨享 韓國瑜立院紀念酒亮相 首批1200瓶10月量產

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
立法院公布新版紀念酒，圖為立法院提供。
立法院公布新版紀念酒，圖為立法院提供。

立法院長韓國瑜今年2月上任第11屆立法院長，適逢立法院紀念酒兩屆改版一次。立法院今天發出新聞稿公布新版紀念酒照片，首次改採玻璃瓶裝、金色曲線，瓶頭還有「梅花」手工水晶描金設計，首批1200瓶於中秋節前正式推出，10月將量產，每位立委一年限購30箱。

由於在立法院紀念酒推出前，就有不少韓粉打電話詢問藍委辦公室想搶購。據知情人士指出，立法院首批紀念酒，一名立委限購一箱（每箱6瓶），每年給每位委員30箱額度購買，不少藍委辦公室已經開始替選民爭相預購。

前立法院長王金平時代開始製作「立法院紀念酒」，用於宴請外賓使用，約兩屆改版一次，今年韓國瑜上任後適逢第三次改版，為營造國民黨強勢回歸國會多數黨氣勢，這次紀念酒特別鑲上梅花，象徵堅毅不拔精神。

立法院今發出新聞稿，還替紀念酒獻詞「一掬高粱獻醴，敬天地；通身梅花風骨，致人和；玲瓏剔透本初心，醇韻流芳濟生民；舉一杯，國泰民安；傾一盞，萬世太平」。

立法院表示，立法院紀念酒向來為國內外訪賓口耳相傳的珍品，許多國會交流場合，紀念酒總能快速拉近賓主之間的距離，體會立法院待客的熱情，增加友誼的升溫；紀念酒醇厚滋味，往往也令訪賓對立法院留下深刻印象，自然成為本院極具代表性的紀念品之一。

立法院紀念酒每二屆改版一次，立法院表示，本屆首次以玻璃瓶裝，佐映瓶身典雅的金色曲線，予人煥然一新之感。瓶頭以手工水晶梅花描金配件設計，在閃耀第11屆國會嶄新風貌的同時，更飽含著陳香雅釀的民意底蘊。金門自然瑰寶「高粱」與象徵堅貞剛潔的國花「梅花」，代表天地、人和在此連結，讓啜飲者都能感受留香的醇韻。

新款紀念酒循過往慣例由金門酒廠製作，立法院表示，紀念酒運用5年以上「陳年特級高粱酒」酒基灌裝，以獨家70餘年古法「三高二低一翻」純糧固態發酵釀酒工藝產製，用「擷頭去尾」的特殊摘酒技術，封存於金門得天獨厚的花崗岩坑道中，歷經5年以上漫長歲月，讓酒香融合。

由於立法院紀念酒採限量供立委購買，立法院指出，本屆新款立法院紀念酒，循例除用於公務禮儀餽贈及款宴使用外，另提供每年每位委員30箱額度購買，首批1200瓶特別於中秋節前正式推出，10月將陸續量產，作為立法院拓展公共關係與國會交流的特色紀念品。

立法院公布新版紀念酒，圖為立法院提供。
立法院公布新版紀念酒，圖為立法院提供。

中秋節 梅花 立法院

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