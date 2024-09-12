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當沖降稅再延3年 賴士葆：增稅收入 投資人注意短期風險

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
台股當沖降稅優惠將於今年底屆期，行政院會今天通過財政部所提「證券交易稅條例」修正，當沖降稅優惠將延長3年，至2027年底。圖／聯合報系資料照片
台股當沖降稅優惠將於今年底屆期，行政院會今天通過財政部所提「證券交易稅條例」修正，當沖降稅優惠將延長3年，至2027年底。圖／聯合報系資料照片

台股當沖降稅優惠將於今年底屆期，行政院會今天通過財政部所提「證券交易稅條例」修正，當沖降稅優惠將延長3年至2027年底。立法院財政委員會多位國民黨籍委員原則上不反對，認為有助於市場活絡，對稅收也有一定幫助，但也擔憂可能助長股民衝動投資，加入短期炒作。

現股當沖稅率減半，由千分之3降至千分之1.5，最早在2017年4月28日實施，2018年首次延長、2022年2度延長，優惠將在今年12月31日屆期；財政部8月8日預告修正「證券交易稅條例」草案，將當沖稅率延長至2027年12月31日止，預告期至9月9日，可望列入立法院新會期優先法案。

國民黨立委賴士葆表示，原則上支持，更希望一次延長為5年，否則一次只延3年突增困擾而已。根據過去幾年的資料顯示，當沖對市場的活絡度有一定的助力，也可以增加證交稅的收入。至於投資人自己則要建立風險意識，仔細評估短線的殺進殺出是否可以獲利或者帶來更大風險。

國民黨立委陳玉珍也支持，她表示稅收是以收得到，收的多為原則，稅率減半，增加交易的量能，對整體的稅收收入還是有幫助的。

國民黨立委王鴻薇指出，財政部起初傾向不再延長，當時因為疫情關係才降稅，但現在時空環境已經不存在，而且上半年股市非常好。不過，她也說，財政部日前到辦公室溝通重要法案時，表示願意延長3年，既然財政部都退讓了，再加上現在股市不好，「我基本上不會擋這個案子」。

國民黨立委顏寬恒提醒，儘管當沖降稅對於活絡台股交易有很大的幫助，吸引更多短線交易投入市場活動，但當沖降稅可能助長股民衝動投資，加入短期炒作，且短期交易可能不會對實體經濟有所幫助，無法長期推動經濟發展，因此，他建議在法案修正前，需要更多專家學者以及投資者的多方討論，不僅要確保股票市場穩定，同時也要兼顧投資者權益。

台股 國民黨 經濟發展

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