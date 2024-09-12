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國民黨：柯文哲案與在野合作是不同層次問題

中央社／ 台北12日電

台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城案遭羈押禁見，外界關注柯文哲若遭起訴，是否會影響到藍白合作。國民黨文傳會主委李彥秀今天說，在野的合作天經地義，柯文哲案與在野黨合作，是兩個完全不同層次的問題。

柯文哲陷入京華城等案，雖然國民黨中央予以聲援並強調司法處理的程序與公平正義，但黨籍台北市議員鍾小平等人仍持續批判與監督，讓外界好奇藍白之間、尤其在立法院的合作關係，以及若柯文哲遭到起訴，國民黨對於後續合作的態度為何。

李彥秀今天受訪時表示，國民黨堅持的是司法檢調處理的程序及公平正義，而在野的合作是天經地義的，關於柯文哲的司法案件，與在野黨間的合作，是兩個完全不同層次的問題；同時，也沒有所謂體不體諒市議員的問題，監督市政也是天經地義，但要基於事實做合理的監督。

李彥秀說，藍、白在國會是在野黨，在議題上選擇性的合作，站在國家、人民最大福利與利益上的議題，合作監督執政黨，這本來就是民主國家的常態，過去也不是每一個案子都合作。

李彥秀指出，但是大家如果有共同的目標、想法，一定會合作；這會期是預算會期，無論是人事案、總預算案等幾個重要的議題上，相信在野黨站在幫人民監督的立場上，當然一定會做緊密的合作。

國民黨發言人楊智伃表示，柯文哲案如果檢方有任何貪污收賄證據，當然該辦到底，但同時也期待司法能給所有人公平性，程序要正義。

國民黨 李彥秀 柯文哲

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