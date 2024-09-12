快訊

萬物皆可烤但建議以這類食物為主 譚敦慈教你聰明烤肉3撇步

新聞幕後／搶新光金…台新金祭特別股加入換股架構 股東須注意四件事

新新併爭取支持打溫情牌 新光金團隊開箱吳火獅紀念館

罷樑倒數 藍公布民進黨介入事證 黑函文宣與罷樑團體相同

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
基隆市長謝國樑罷免案10月13日投票。國民黨今舉行記者會質疑，民進黨拿基隆市民的權益、基隆市政建設做政治鬥爭的籌碼，獲取秘書長林右昌個人的政治利益，絕對不是基隆之福。圖／國民黨提供
基隆市長謝國樑罷免案10月13日投票。國民黨今舉行記者會質疑，民進黨拿基隆市民的權益、基隆市政建設做政治鬥爭的籌碼，獲取秘書長林右昌個人的政治利益，絕對不是基隆之福。圖／國民黨提供

罷樑案倒數一個月，基隆市長謝國樑罷免案10月13日投票，國民黨反守為攻今舉行記者會公布民進黨積極介入基隆惡罷的事證，國民黨發言人楊智伃指出，民進黨最新的文宣，早在8月就已經出現在罷樑團體側翼組織的官網上，文宣內容一模一樣，民進黨這樣還要說沒有介入？民進黨與罷樑團體緊密結合在一起，對外還要與罷樑團體切割，讓罷樑志工情何以堪？

楊智伃批評，民進黨介入基隆罷免，卻緊鑼密鼓舉行自打臉的記者會，基隆民進黨市議員切割罷樑團體，到法院提告謝國樑公然侮辱罪，但他們介入罷免運動歷歷在目，民進黨拿基隆市民的權益、基隆市政建設做政治鬥爭的籌碼，獲取秘書長林右昌個人的政治利益，絕非基隆之福。

國民黨文傳會主委李彥秀表示，民進黨基隆議員不斷栽贓抹黑謝國樑、對市民認知作戰，但市民記得的是林右昌任內留下擺爛攤子、施政完全沒有亮點的市長。她舉例，5年應該完工的轉運站，到今年7月才在謝國樑善後之下完工；3年的田徑場，等了3年半才完工；美術館的缺失有373項。她指出，林右昌8年施政沒有留下亮點，只記得林右昌留下的爛攤子。

李彥秀表示，東岸商場案最後是還給謝國樑清白，在司法上四連勝，代表謝國樑所做的一切都是守護基隆市的市產，民進黨不知檢討、不知長進還不認輸，持續抹黑，不斷加碼，想要持續的找東西來抹黑。

李彥秀說，民進黨稱謝國樑「對外公開宣稱，將要把碧砂漁港、遊艇碼頭委外經營」，但碧砂漁港委外經營案，在林右昌時期就開始規畫，不但早在2022年7月4日就已舉行公聽會，同年就開始展開招標作業，謝國樑是在2022年12月25日才就職，謝國樑是延續把事情做完。

其次，李彥秀說，民進黨議員提到「阿根納造船廠」，但該造船廠是台糖的土地，台糖歸經濟部管，台糖董事長楊明州長期在民進黨執政的高雄市擔任要職，也是陳菊的副市長，「民進黨市議員要抹也要做好功課，不要隨便亂抹，抹到林右昌身上。」

基隆青年代表林廷翰說，罷樑團體用電玩的風格洋洋灑灑寫了13個罷免的理由，但基隆市的未來不是電玩遊戲，更是先畫靶、再射箭的結果，通篇毫無重點，理由濫竽充數。更扯的是罷免準備了一年多，現在距離投票只剩下一個月，罷樑團體的罷免理由根本寫不出任何內容，很多欄位上都寫著資料還在整理中，根本是「先決定要罷免之後，再隨便找理由搪塞」。

林廷翰說，基隆很多青年看到謝國樑最近因罷免案遭受到許多惡意的跟蹤、騷擾，人格上惡意的攻擊，此舉完全無助於基隆社會良善的發展，這已經不是一場罷免案了，而是一場政治霸凌。他呼籲，10月13日，請大家務必堅定勇敢地投下不同意票。

國民黨表示，民進黨最新文宣早在8月就出現在罷樑團體側翼組織的官網，文宣內容一模一樣。圖／國民黨中央提供
國民黨表示，民進黨最新文宣早在8月就出現在罷樑團體側翼組織的官網，文宣內容一模一樣。圖／國民黨中央提供

基隆 罷免 謝國樑

延伸閱讀

【重磅快評】柯文哲救了謝國樑 罷樑風向已改變？

父為前議員、嫂為副議長…基隆地政處長墜樓亡 謝國樑到場慰問家屬

柯志恩走訪基隆有愛店家 肯定謝國樑是貼心的好市長

柯志恩民調強壓綠營5將 謝國樑期待2026再次KK連線

相關新聞

罷樑倒數 藍公布民進黨介入事證 黑函文宣與罷樑團體相同

罷樑案倒數一個月，基隆市長謝國樑罷免案10月13日投票，國民黨反守為攻今舉行記者會公布民進黨積極介入基隆惡罷的事證，國民...

立委獨享 韓國瑜立院紀念酒亮相 首批1200瓶10月量產

立法院長韓國瑜今年2月上任第11屆立法院長，適逢立法院紀念酒兩屆改版一次。立法院今天發出新聞稿公布新版紀念酒照片，首次改...

當沖降稅再延3年 賴士葆：增稅收入 投資人注意短期風險

台股當沖降稅優惠將於今年底屆期，行政院會今天通過財政部所提「證券交易稅條例」修正，當沖降稅優惠將延長3年至2027年底。...

台北安全對話 美駐聯合國前大使促台灣強化國防投資

國防安全研究院主辦「2024台北安全對話」今天登場，受邀演講的美國駐聯合國前大使克拉夫特盛讚台灣堅守民主自由的努力，期待...

民視主播李慧芝出任行政院發言人 明天就上工

行政院前發言人陳世凱在前交通部長李孟諺因桃色糾紛下台後轉任交通部長，由副發言人謝子涵暫代職務。行政院日前徵詢民視主播李慧...

政院拍版3大稅法修正 牌照、土地、菸酒罰則裁量放寬

行政院會今天通過財政部所提的三大稅法修正，將按「固定」比率及倍數裁罰的規定，修正為按「彈性」比率及倍數，給予更多裁量空間...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。