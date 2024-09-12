罷樑倒數 藍公布民進黨介入事證 黑函文宣與罷樑團體相同

罷樑案倒數一個月，基隆市長謝國樑罷免案10月13日投票，國民黨反守為攻今舉行記者會公布民進黨積極介入基隆惡罷的事證，國民黨發言人楊智伃指出，民進黨最新的文宣，早在8月就已經出現在罷樑團體側翼組織的官網上，文宣內容一模一樣，民進黨這樣還要說沒有介入？民進黨與罷樑團體緊密結合在一起，對外還要與罷樑團體切割，讓罷樑志工情何以堪？

楊智伃批評，民進黨介入基隆罷免，卻緊鑼密鼓舉行自打臉的記者會，基隆民進黨市議員切割罷樑團體，到法院提告謝國樑公然侮辱罪，但他們介入罷免運動歷歷在目，民進黨拿基隆市民的權益、基隆市政建設做政治鬥爭的籌碼，獲取秘書長林右昌個人的政治利益，絕非基隆之福。

國民黨文傳會主委李彥秀表示，民進黨基隆議員不斷栽贓抹黑謝國樑、對市民認知作戰，但市民記得的是林右昌任內留下擺爛攤子、施政完全沒有亮點的市長。她舉例，5年應該完工的轉運站，到今年7月才在謝國樑善後之下完工；3年的田徑場，等了3年半才完工；美術館的缺失有373項。她指出，林右昌8年施政沒有留下亮點，只記得林右昌留下的爛攤子。

李彥秀表示，東岸商場案最後是還給謝國樑清白，在司法上四連勝，代表謝國樑所做的一切都是守護基隆市的市產，民進黨不知檢討、不知長進還不認輸，持續抹黑，不斷加碼，想要持續的找東西來抹黑。

李彥秀說，民進黨稱謝國樑「對外公開宣稱，將要把碧砂漁港、遊艇碼頭委外經營」，但碧砂漁港委外經營案，在林右昌時期就開始規畫，不但早在2022年7月4日就已舉行公聽會，同年就開始展開招標作業，謝國樑是在2022年12月25日才就職，謝國樑是延續把事情做完。

其次，李彥秀說，民進黨議員提到「阿根納造船廠」，但該造船廠是台糖的土地，台糖歸經濟部管，台糖董事長楊明州長期在民進黨執政的高雄市擔任要職，也是陳菊的副市長，「民進黨市議員要抹也要做好功課，不要隨便亂抹，抹到林右昌身上。」

基隆青年代表林廷翰說，罷樑團體用電玩的風格洋洋灑灑寫了13個罷免的理由，但基隆市的未來不是電玩遊戲，更是先畫靶、再射箭的結果，通篇毫無重點，理由濫竽充數。更扯的是罷免準備了一年多，現在距離投票只剩下一個月，罷樑團體的罷免理由根本寫不出任何內容，很多欄位上都寫著資料還在整理中，根本是「先決定要罷免之後，再隨便找理由搪塞」。