霍守業：威權衝擊國際秩序 遠大於建構嚇阻能力成本

國防院今天舉辦台北安全對話，國防院董事長、一級上將霍守業致詞表示，中共不斷襲擾，雖嚇阻能力建構有其代價風險，但戰爭浩劫與威權勢力主導國際秩序可能帶來的衝擊，將遠大於嚇阻建構的成本。

國防部智庫、國防安全研究院在台北君悅飯店舉辦「2024台北安全對話」 ，聚焦中國對全球威脅及台海安全，霍守業、陸委會主委邱垂正開幕致詞，前美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft，另譯：克拉芙特）、前澳洲國防、外交部長潘恩（Marise Payne）也應邀發表演說。

霍守業指出，國際局勢目前正處於動盪的時代，俄烏戰爭從2022年迄今尚未結束；以色列與哈瑪斯的衝突及伊朗介入，讓中東戰火持續擴大；北韓試射飛彈讓朝鮮半島的危險加劇，也造成區域與全球的不穩定。

霍守業表示，這些衝突與不穩定的背後，都可以看到威權國家的擴張。隨著中共在台灣海峽、南海與東海等灰色地帶持續不斷的襲擾，混和式威脅與軍演，各界也擔心印太區域與全球經貿、科技、供應鏈與安全秩序將面臨另一場衝突。

霍守業指出，非常期待印太及全世界愛好和平的國家，共同強化嚇阻能力與韌性，深化相互協調機制來維持和平，穩定與繁榮，及以規則為基礎法治的國際秩序，抵擋威權的擴張，避免印太區域及全球陷入戰爭浩劫。

霍守業表示，雖然嚇阻能力的建構有其代價與風險，但戰爭浩劫與威權勢力主導國際秩序可能帶來的衝擊，將遠大於嚇阻建構的成本，這也是今天這場安全對話目的所在。

邱垂正指出，目前亞洲與歐洲都面臨前所未有的國際秩序震盪，自從習近平2012年掌權後，中國大陸便籠罩於極端的民族主義，在沒有民主制度的管理與平衡下，中國的發展前景充滿不確定性，且可能導致區域混亂。而習近平延長任期，目的就是在他的任期內完成統一台灣的民族復興歷史任務，這願景就是造成台海現狀的主因。

邱垂正表示，從蔡政府時期，台灣就致力於維護台海和平，是北京政府想改變現狀。他說，北京不斷升高軍事威脅，意圖就是要破壞中華民國的主權，破壞目前穩定的台海現狀，以及區域和平穩定。

邱垂正指出，北京目前所堅持的九二共識，事實上就是一中原則，他說，如果台灣接受了九二共識，就表示接受台灣是中華人民共和國的一部分，台灣好像就走上統一的進程。他強調，台灣未來也不會接受這類說法。

邱垂正表示，台灣目前遭遇來自北京的壓力，包括軍事威脅、經濟脅迫、法律戰，以及心理戰等灰色戰略。雖然台灣面臨前所未有的壓力，但是台灣不會向中國的威脅屈服。台灣政府政策將致力於維持穩定的台海關係，也會維持不主動挑釁的任務。

邱垂正指出，台灣非常願意促進有意義的對話，只要合理、互相尊重、平等的平台，台灣願意和北京政府達成雙方可接受的協議以維持台海和平穩定。面對中國越來越強大的威脅與壓力，台灣會維持賴總統的4大和平支柱，包括加強國防、增進經濟安全、增進和民主國家之間的夥伴關係，並且以「穩定而有原則」的兩岸關係領導能力，維持台海和平穩定。