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辣個男人好暖 立院中秋禮職員都有 駕駛：以往院長沒這樣
中秋節將至，立法院正、副院長韓國瑜、江啟臣的中秋月餅禮盒陸續送達立委辦公室，這次特別的是，包括駕駛在內所有立院職員都有收到這份禮盒。國民黨立委洪孟楷特別請教一位駕駛的感受，這位駕駛向洪說，「印象中以往院長都沒有這樣的安排。」洪孟楷直呼，真正暖心的立法院大家長，送禮一視同仁，就是最大的尊重。
洪孟楷今在臉書貼出一張立法院正副院長聯名送的中秋禮盒照片，並表示，這是今年收到最有心意的月餅，不是有多特別，而是沒有差別，這才展現心意。他說，韓國瑜院長跟江啟臣副院長的聯名禮品，讓立院上下同仁人人有份，委員、職員，公務車駕駛全都沒有掛漏。真正暖心的韓院長，用行動來證明立法院就是一個大家庭。
洪孟楷提到，一開始收到這份禮，以為就像以往行禮如儀的院長對委員的祝賀，但沒想到看到媒體報導是立院職員皆有，再請教公務車駕駛證實是10日開始發送。他特別請教這兩天搭乘公務車的一位駕駛，駕駛說印象中以往院長都沒有這樣的安排。洪孟楷直呼，今年院長、副院長連駕駛也想到，「真的蠻細膩的，感覺很貼心。」
洪孟楷指出，過往院長室也許都把相關的禮品做外部公關使用，其實也無可厚非。然而難得的是本次與立院同仁分享，並且沒有差別對待，職員、駕駛、跟委員收到的是同樣大小價格的禮物，這突顯了送禮關懷絕不因為身分別而有所不同，這才是令人感動跟暖心的地方。
「我完全認同這樣的做法。」洪孟楷說，感謝每一位公務同仁，無論職務高低，讓整個立法院能夠持續民主的運作，大家都是基石。韓院長在中秋前夕，用實際行動來溫暖每位同仁，一視同仁，因為每位都是他們最好的夥伴。
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