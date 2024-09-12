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辣個男人好暖 立院中秋禮職員都有 駕駛：以往院長沒這樣

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國民黨立委洪孟楷今在臉書貼出一張立法院正副院長聯名送的中秋禮盒照片，並表示，這是今年收到最有心意的月餅，不是有多特別，而是沒有差別，立院上下同仁人人有份，委員、職員，公務車駕駛全都沒有掛漏。圖／洪孟楷辦公室提供
國民黨立委洪孟楷今在臉書貼出一張立法院正副院長聯名送的中秋禮盒照片，並表示，這是今年收到最有心意的月餅，不是有多特別，而是沒有差別，立院上下同仁人人有份，委員、職員，公務車駕駛全都沒有掛漏。圖／洪孟楷辦公室提供

中秋節將至，立法院正、副院長韓國瑜江啟臣的中秋月餅禮盒陸續送達立委辦公室，這次特別的是，包括駕駛在內所有立院職員都有收到這份禮盒。國民黨立委洪孟楷特別請教一位駕駛的感受，這位駕駛向洪說，「印象中以往院長都沒有這樣的安排。」洪孟楷直呼，真正暖心的立法院大家長，送禮一視同仁，就是最大的尊重。

洪孟楷今在臉書貼出一張立法院正副院長聯名送的中秋禮盒照片，並表示，這是今年收到最有心意的月餅，不是有多特別，而是沒有差別，這才展現心意。他說，韓國瑜院長跟江啟臣副院長的聯名禮品，讓立院上下同仁人人有份，委員、職員，公務車駕駛全都沒有掛漏。真正暖心的韓院長，用行動來證明立法院就是一個大家庭。

洪孟楷提到，一開始收到這份禮，以為就像以往行禮如儀的院長對委員的祝賀，但沒想到看到媒體報導是立院職員皆有，再請教公務車駕駛證實是10日開始發送。他特別請教這兩天搭乘公務車的一位駕駛，駕駛說印象中以往院長都沒有這樣的安排。洪孟楷直呼，今年院長、副院長連駕駛也想到，「真的蠻細膩的，感覺很貼心。」

洪孟楷指出，過往院長室也許都把相關的禮品做外部公關使用，其實也無可厚非。然而難得的是本次與立院同仁分享，並且沒有差別對待，職員、駕駛、跟委員收到的是同樣大小價格的禮物，這突顯了送禮關懷絕不因為身分別而有所不同，這才是令人感動跟暖心的地方。

「我完全認同這樣的做法。」洪孟楷說，感謝每一位公務同仁，無論職務高低，讓整個立法院能夠持續民主的運作，大家都是基石。韓院長在中秋前夕，用實際行動來溫暖每位同仁，一視同仁，因為每位都是他們最好的夥伴。

中秋節 月餅 江啟臣 洪孟楷 立法院 韓國瑜

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