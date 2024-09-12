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駐芝加哥辦事處長：聯合國須遏止中國對台壓力

中央社／ 紐約11日專電

美國威斯康辛州政治新聞媒體10日刊登駐芝加哥辦事處長類延峰的專文，強調為確保印太和平穩定，國際社會必須讓台灣參與聯合國體系，停止扭曲第2758號決議，遏止中國帶來的壓力。

第79屆聯合國大會10日在紐約召開，美國「威斯康辛政治報」（WisPolitics）刊登駐芝加哥辦事處長類延峰「為確保印太地區和平與穩定，有必要讓台灣參與聯合國體系」專文，呼籲聯合國盡早接納台灣有意義參與其架構，停止扭曲1971年聯大通過的第2758號決議。

類延峰指出，過去近10年間，台灣對美直接投資成長317%，而美國對台投資成長201%；美台雙邊貿易額在2021至2023年間增加約50%。台灣與威斯康辛州有長期互惠互利關係，未來發展前景廣闊，2023年台灣是威州在亞洲的第4大出口市場，威州出口至台灣的商品達3.8億美元（約新台幣122.4億元）。

上述數據強調一個事實，台灣是全球供應鏈不可或缺的合作夥伴，全球90%以上高階半導體及推動人工智慧革命所需大部分先進晶片都來自台灣，威州州長艾佛斯（Tony Evers）於今年7月成立「勞動力暨人工智慧工作小組」以因應經貿趨勢。此外，全球過半貿易量航行經過台灣海峽，台海當然是主要國際水道。

他強調，儘管全球大部分地區和數十億人受惠於兩岸和平穩定發展帶來的繁榮，中華人民共和國仍繼續加強對台侵略行動。北京試圖改變現狀並在印太地區擴大威權主義，危及世界和平安全。

因此，聯合國必須遏止中國帶來的壓力，因應挑戰，不應持續扭曲第2758號決議內容。北京將決議武器化，策略上散布台灣是中國一部分的謬論，這是為了未來侵台法律基礎的動作。

第2758號決議未提到台灣，僅涉及中國在聯合國代表權問題，未指台灣是中國的一部分，也沒有賦予中國在聯合國體系代表台灣的任何權利。北京的虛假主張不僅會改變台海現狀，還會危害印太地區和平穩定，威脅以規則為基礎的國際秩序。

部分美國高階官員批評中國扭曲決議，想要證明對台虛偽主張是合理的，聯合國必須回歸並鼓勵正確詮釋決議，探究抵制中國侵略野心的方法。

北京還制定允許中國人員登船和扣押船隻，並允許個人進入有爭議海域的規則，目的是想維持國際水域控制權並挑戰全球規範和主張。聯合國和國際社會必須持續關注北京的脅迫行為，共同努力遏止非法計謀。

類延峰最後強調，第79屆聯大及「未來高峰會」提供及時機會，解決關鍵的安全問題，同時推進全球永續發展廣泛目標，為未來世代建立更具韌性的全球社會。接受台灣有意義參與聯合國體系，無疑是聯合國緩解潛在區域危機、維護台海和平穩定，及促進美國和威斯康辛州等全球繁榮的最佳選擇。台灣有決心在未來數10年繼續協助世界前進發展。

北京 美中關係 美國 聯合國 芝加哥

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