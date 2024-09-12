美歐高階聲明刪「一中政策」 關切台海促中國克制

美國及歐盟近日召開中國議題對話與印太諮商會議，今天發表聯合聲明支持台灣有意義參與國際組織，敦促中國在台海及台灣周邊地區保持克制。與去年的聲明相比，今天的內容不見「一個中國」政策。

美國副國務卿康貝爾（Kurt Campbell）與歐盟對外事務部秘書長沙尼諾（Stefano Sannino）於9至10日召開第7屆美國歐盟中國議題對話高階會議暨第6屆印太諮商會議。

美國及歐盟於2021年啟動印太諮商會議以來，聲明多提到「一中」，只有一次例外。

根據2021年的聲明，雙方表達依循各自「一中」政策，與台灣深化合作的共同興趣。2022年4月刪去「一中」，同年12月再「擺回」，指出雙邊長年在台灣議題上的基本立場沒有改變，包括各自的「一中」政策。

2023年中及今年2月的聲明也含「一中」。

今天聲明的涉台內容則是，美歐重申維護台海和平穩定的重要性，這對國際安全穩定不可或缺，雙邊呼籲透過對話和平解決兩岸問題，反對任何單方面改變現狀的企圖，尤其是透過武力或脅迫的方式。

對中國立場方面，聲明表示，隨著美歐持續與中國進行激烈且公平的競爭，保持開放的溝通管道仍然相當重要。兩人重申，無論是在共同利益領域或分歧面向，都願意與中國繼續進行實質外交。

聲明指出，雙邊對中國大量出口用於俄烏戰爭的物資，及中國企業持續涉及規避制裁的行為深表關切，期盼中國身為聯合國安理會常任理事國，應支持國際法，任何涉及烏克蘭的和平方案都必須基於聯合國憲章及其原則，包括尊重主權、獨立和領土完整。

兩人也討論中國的人權狀況，雙邊都了解需要提高全球意識並採取果斷行動來解決北京持續侵犯人權的問題，包括中國在西藏及新疆的行為。他們強調，中國應與聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）合作，落實OHCHR新疆人權評估報告中的建議。

美歐承諾持續努力反擊中國跨國鎮壓的做法，共享外國資訊操縱及干擾的資訊，並關切中國打壓香港自治、獨立機構及公民社會。

雙方高度關切東海及南海緊張局勢，重申強烈反對中國近期危及生命安全的海上作為及侵犯航行自由的行為。

美歐樂見中菲之間的外交努力，但仍對中國針對菲律賓在南海合法的海空作業採取危險及升級的行動表示關切。兩人重申，仲裁庭2016年的裁決對訴訟雙方具有法律約束力，並為和平解決雙邊爭議奠定基礎。

雙邊強調美國和歐盟正在為推進印太安全合作所做的努力，規劃持續在該地區進行聯合海上安全行動。此外，美歐將於美軍印太司令部（U.S. Indo-PacificCommand）舉行首次圓桌會議。

中國地緣政治挑戰重大及印太區域重要性提升，美國與歐盟分別於2020年10月、2021年年底啟動「美歐中國議題對話高階會議」及「美歐印太諮商會議」。下屆會議預計明年上半年於華府舉行。