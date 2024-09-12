兩岸對話中斷 蘇起憂「台灣成美中開戰扳機」

二○二四地緣政治高峰論壇昨邀請國安會前秘書長、現台北論壇基金會董事長蘇起專題演講。他認為，台灣在蔡政府執政之後，在美中台關係中，百分之百向美國靠攏，造成兩岸對話中斷，不但無法有效解決爭端，也讓雙方對彼此做最壞的打算。

蘇起昨以「台灣在美中競局中的角色」為題發表演說指出，台灣過去在兩岸中扮演重要角色，有能力調節中國大陸，甚至為美中製造驚喜，包括前總統李登輝在康乃爾大學演講，或九二共識等，都是台灣扮演主動角色。不過，到了前總統蔡英文執政，台灣百分之百向美國靠攏，徹底疏遠中國大陸。

他表示，兩岸過去有許多溝通的管道，甚至可以透過電話直接對話來解決爭端，像是台灣漁船日前在金門外海作業遭中國大陸海警扣押帶走，船上人員無法回家，以及今年二月金門士兵漂至中國被留置事件，在前總統馬英九執政時期根本不會發生，「一通電話人就自由了」。

蘇起說，現在台灣與中國大陸是零溝通，當雙方沒有對話，兩岸都會判斷彼此有最壞的動機或意圖；而隨著台灣與中國大陸的經濟規模愈差愈大，對岸也不再那麼重視台灣。

在兩岸沒有對話的情況下，蘇起擔心台灣可能成為美中開戰的扳機（trigger）。他認為，過去美蘇冷戰沒有台灣議題，而台灣距離中國那麼近，卻毫無緩衝，現在的局勢比過去冷戰時更危險，更不幸的是，在台北、華府、中國都有「歡樂的鷹派」。

蘇起也批評，美國政策是建立在對中國的誤解上，導致誤會只有中國在片面改變現狀，但其實台灣也在改變現狀；其次是這鼓勵了台灣偏獨政策，讓民進黨政府以為美國會在背後撐腰；最後，是誤解台灣有上戰場的意願。他認為，事實上普遍台灣人沒有意願作戰，台灣的防禦多仰賴美國，只是假裝自己準備好面對戰爭。