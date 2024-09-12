陸僅解禁花蓮文旦 賴總統：分化台灣

賴清德總統昨在民進黨中常會表示，對於兩岸對等、尊嚴的互動都非常歡迎，更樂見兩岸進行交流往來，但中國利用特殊化經貿往來，作為分化台灣的工具，反而不利建立台海往來互信，以及促進區域穩定繁榮。

賴清德是提到近期中國恢復台灣文旦輸入，但只有特定縣市的文旦被列入輸入清單，且中方並沒有透過兩岸合作的檢疫平台，和台灣磋商及告知檢疫科學條件等規範，作以上表示。

大陸日前宣布恢復台灣文旦柚輸入，但須來自「獲得註冊登記的包裝廠和果園」，陸委會抨擊此舉是把經貿當成統戰工具。大陸國台辦發言人陳斌華昨表示，民進黨當局對大陸進行攻擊抹黑毫不奇怪，在他們心中，只有一黨之私的政治操弄，毫無民眾利益福祉。

為何此次僅限花蓮特定包裝場、果園的文旦得以恢復輸陸？陳斌華表示，今年以來，花蓮縣表達希望恢復台灣文旦柚輸陸的強烈願望，並組織業者進行整改以改善產品品質，確保輸往大陸的文旦柚安全；在綜合評估相關整改措施、符合大陸相關檢驗檢疫規定的基礎上，大陸有關方面依規對符合條件的包裝廠和果園予以註冊。

陳斌華並再次強調，只要堅持「九二共識」、反對台獨，兩岸就是一家人，完全可以在符合相關檢驗檢疫規定的前提下，商量、解決台灣農漁產品輸入大陸問題。

對於賴清德指對岸特殊化經貿往來恐分化台灣，有台灣農友憂心，賴一席話會讓文旦柚染上政治味，直指「這帽子扣得太大了」，擔心好不容易恢復的管道又生變；甚至有人批「中央解決不了問題，只有意識形態。」

花蓮縣政府農業處長陳淑雯說，文旦柚是花蓮大宗農產，在銷陸中斷兩年後，終於可在符合檢疫規範下開放輸陸，相較其他外銷市場，對岸飲食習慣相近、人口多，海運三天就可到，有其優勢；但花蓮並非只仰賴單一市場，也出口到加拿大、日本、香港、馬來西亞等地，昨天也搶進馬紹爾群島，「中央農政單位和地方都很努力在幫助農友，不應該分顏色。」

至於民眾黨主席柯文哲身陷京華城案，大陸國台辦昨天說，賴清德政府在台灣大肆製造「綠色恐怖」，多行不義必自斃。民眾黨發言人吳怡萱回應，中華民國司法應當獨立，不該受到政治力介入，民眾黨也會持續尋求社會跟外界關注，維護台灣可貴的民主法治跟人權。