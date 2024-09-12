聽新聞
0:00 / 0:00

白批辦超思案牛步 綠反譏「圍蛋救柯」

聯合報／ 記者林縉明林銘翰屈彥辰黃婉婷／台北報導

民眾黨立法院黨團昨天舉行「辧柯粗暴飆速 超思圖利紋風不動！？」記者會。記者林銘翰／攝影
民眾黨立法院黨團昨天舉行「辧柯粗暴飆速 超思圖利紋風不動！？」記者會。記者林銘翰／攝影
台北地檢署偵辦京華城案民眾黨主席柯文哲遭羈押禁見。民眾黨立委張啓楷昨天說，超思雞蛋進口涉圖利，但是北檢文風不動，全部都在查柯文哲，「碰到柯文哲就快辦、嚴辦，全民關心的案子就牛步化」，揚言刪除中央畜產會預算、凍結部分農業部預算。

民眾黨在本周日舉辦首場「集結！為台灣的司法正義站出來！」街講活動後，接下來將發起十二場全國宣講活動。張啓楷指出，超思進口雞蛋問題，去年鬧得沸沸揚揚，當時有民眾黨立委也到台北地檢署告發，「請問一年多，辦到哪裡了？」現在整個北檢都是柯文哲的消息，完全就是選擇性辦案。

民進黨立法院黨團反擊指出，藍白在立法院聯手成立雞蛋調查小組，監察院已提出糾正，司法檢調也積極偵辦中，民眾黨不要為政治目的「圍蛋救柯」。

京華城案 張啓楷 柯文哲 民眾黨 超思 雞蛋

延伸閱讀

國台辦評論柯文哲案 陸委會：台灣司法獨立辦案

記者馬郁雯揭柯文哲神秘帳冊遭「質疑陪睡」 三立新聞怒發聲明

京華城案持續延燒 苗博雅：柯文哲蓋了「4關鍵章」開特例

柯文哲遭羈押 黃國昌陳世軒13日新北新莊開講

相關新聞

星前駐聯大使：台灣若選擇台獨 國際恐向中靠攏

二○二四地緣政治高峰論壇昨天登場，邀請新加坡前駐聯合國大使、新加坡國立大學李光耀公共政策學院創院院長馬凱碩專題演講。他形...

兩岸對話中斷 蘇起憂「台灣成美中開戰扳機」

二○二四地緣政治高峰論壇昨邀請國安會前秘書長、現台北論壇基金會董事長蘇起專題演講。他認為，台灣在蔡政府執政之後，在美中台...

白批辦超思案牛步 綠反譏「圍蛋救柯」

台北地檢署偵辦京華城案，民眾黨主席柯文哲遭羈押禁見。民眾黨立委張啓楷昨天說，超思雞蛋進口涉圖利，但是北檢文風不動，全部都...

朱立倫喊話卓揆 國土計畫法完善準備再實施

立法院新會期將開議。國民黨主席朱立倫昨天表示，多位縣市長關切即將上路的「國土計畫法」，雖然法案大方向是對的，但對農地使用...

陸僅解禁花蓮文旦 賴總統：分化台灣

賴清德總統昨在民進黨中常會表示，對於兩岸對等、尊嚴的互動都非常歡迎，更樂見兩岸進行交流往來，但中國利用特殊化經貿往來，作...

聖克里斯多福訪團午宴 外交部：感謝挺台國際參與

聖克里斯多福及尼維斯聯邦尼維斯島副行政首長伊弗林率團訪台，外交部常務次長陳立國今天午宴時表示，伊弗林等人堅定支持台灣的國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。