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白批辦超思案牛步 綠反譏「圍蛋救柯」
台北地檢署偵辦京華城案，民眾黨主席柯文哲遭羈押禁見。民眾黨立委張啓楷昨天說，超思雞蛋進口涉圖利，但是北檢文風不動，全部都在查柯文哲，「碰到柯文哲就快辦、嚴辦，全民關心的案子就牛步化」，揚言刪除中央畜產會預算、凍結部分農業部預算。
民眾黨在本周日舉辦首場「集結！為台灣的司法正義站出來！」街講活動後，接下來將發起十二場全國宣講活動。張啓楷指出，超思進口雞蛋問題，去年鬧得沸沸揚揚，當時有民眾黨立委也到台北地檢署告發，「請問一年多，辦到哪裡了？」現在整個北檢都是柯文哲的消息，完全就是選擇性辦案。
民進黨立法院黨團反擊指出，藍白在立法院聯手成立雞蛋調查小組，監察院已提出糾正，司法檢調也積極偵辦中，民眾黨不要為政治目的「圍蛋救柯」。
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