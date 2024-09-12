白批辦超思案牛步 綠反譏「圍蛋救柯」

民眾黨立法院黨團昨天舉行「辧柯粗暴飆速 超思圖利紋風不動！？」記者會。記者林銘翰／攝影 台北地檢署偵辦京華城案，民眾黨主席柯文哲遭羈押禁見。民眾黨立委張啓楷昨天說，超思雞蛋進口涉圖利，但是北檢文風不動，全部都在查柯文哲，「碰到柯文哲就快辦、嚴辦，全民關心的案子就牛步化」，揚言刪除中央畜產會預算、凍結部分農業部預算。

民眾黨在本周日舉辦首場「集結！為台灣的司法正義站出來！」街講活動後，接下來將發起十二場全國宣講活動。張啓楷指出，超思進口雞蛋問題，去年鬧得沸沸揚揚，當時有民眾黨立委也到台北地檢署告發，「請問一年多，辦到哪裡了？」現在整個北檢都是柯文哲的消息，完全就是選擇性辦案。

民進黨立法院黨團反擊指出，藍白在立法院聯手成立雞蛋調查小組，監察院已提出糾正，司法檢調也積極偵辦中，民眾黨不要為政治目的「圍蛋救柯」。