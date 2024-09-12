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星前駐聯大使：台灣若選擇台獨 國際恐向中靠攏

聯合報／ 記者陳熙文／台北報導
星前駐聯大使馬凱碩表示，若川普再當選美國總統，台灣作為美中競局下的棋子，很可能被犧牲。記者侯永全／攝影
星前駐聯大使馬凱碩表示，若川普再當選美國總統，台灣作為美中競局下的棋子，很可能被犧牲。記者侯永全／攝影

二○二四地緣政治高峰論壇昨天登場，邀請新加坡前駐聯合國大使、新加坡國立大學李光耀公共政策學院創院院長馬凱碩專題演講。他形容，美國前總統川普是生意人，若再度當選美國總統，台灣作為美中競局下的一枚棋子，很有可能被輕易犧牲；他並呼籲，台灣不要輕易推動台獨

由李國鼎科技發展基金會、長風基金會和東南亞影響力聯盟主辦的二○二四地緣政治高峰論壇昨天在台北舉辦。馬凱碩（Kishore Mahbubani）以「美中關係是否會在美國大選之後惡化」為題發表演說。他認為，地緣政治正在發生變動，世界正在經驗西方社會失去統治地位的時代。他以俄烏戰爭為例，當西方社會發動對俄國的經濟制裁，八成以上的國際社會都沒有跟進。面對這樣的結構性變化，最糟糕的情況就是視而不見。

馬凱碩指出，接下來十年，美中競局將愈來愈激烈，他無法預測誰會獲勝；至於美國總統大選如火如荼，無論是川普當選，還是民主黨總統候選人賀錦麗當選，都對中國大陸有利、有弊。

馬凱碩評論，川普不穩定、不容易預測，而川普也不相信盟友，反倒認為國際盟友是一種負擔，很有可能在上任後要求盟友，甚至台灣付出更多來取得美國的支持。他認為，川普的不穩定性，也有可能讓美國現在的盟友轉向與中國合作。

馬凱碩也形容川普是生意人，樂於交易（a deal maker），甚至願意用任何條件交易，而台灣作為中美競局下的棋子，很有可能在交易中被犧牲。他認為，如果是川普願意接受的條件，不會遲疑犧牲台灣。

對於賀錦麗，馬凱碩認為，她如果當選總統，其政策有延續性，也非常容易預測，但勢必將延續拜登政府的政策方向，包括持續建立同盟網，以及在俄烏戰爭中，持續對俄國施壓。

此外，馬凱碩指出，美中地緣政治競爭已經爆發，並將在未來十年加速，台灣處於中美之間的對抗，並可能成為這場競爭中的棋子，掌握地緣政治智慧對台灣來說至關重要。

馬凱碩最後也提醒，台灣不應該推動台獨，不該逼迫國際社會做出選擇。一旦台灣選擇台獨，國際社會極有可能向中國大陸靠攏，「這就是地緣政治的現實。」他說，台灣必須要非常小心，如果做出錯誤的選擇，代價將會非常痛苦。在演講後的座談時，馬凱碩也呼籲，應該在危機發生前就建立對話管道，而不是等到危機發生之後，那就來不及了。

俄烏戰爭 公共政策 台獨 川普 拜登 新加坡 李光耀 美中關係 美國大選 賀錦麗

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