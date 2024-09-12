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朱立倫喊話卓揆 國土計畫法完善準備再實施

聯合報／ 記者鄭媁／台北報導
國民黨主席朱立倫。圖／聯合報系資料照片
國民黨主席朱立倫。圖／聯合報系資料照片

立法院新會期將開議。國民黨主席朱立倫昨天表示，多位縣市長關切即將上路的「國土計畫法」，雖然法案大方向是對的，但對農地使用的規範，會牽涉廣大農民、農地所有者未來的長期權益，影響非常大。他呼籲行政院長卓榮泰在最完善準備下再實施，避免造成嚴重傷害。

朱立倫昨在國民黨中常會談話指出，最近的國土計畫法話題，包括台中市長盧秀燕、雲林縣長張麗善等多位縣市長，不分國民黨或民進黨都非常關心。台灣從農人口已降到50萬人以下，只剩下49.6萬人，農業政策何去何從，必須重新探討，農產品相關種類跟分配也應該調整。

他表示，在地狹人稠的台灣，每一塊土地都非常珍貴，針對這些土地的使用，各地政府縣市首長比中央官員，或當時通過法律的相關學者專家更了解。隨著台灣農業轉型與產業政策改變，農地使用的規範都在改變中，各地方還沒有完全準備好面對新的「國土計畫法」，因此盧秀燕或張麗善等其他縣市長提出質疑，希望暫緩、延後實施，不代表任何藍綠，而是牽涉到人民關鍵的權益。

朱立倫呼籲，立法院朝野應該站在人民、站在台灣長久發展角度，要讓內政部、行政院非常清楚了解，暫緩實施與藍綠一點關係都沒有，這是非常重要的關鍵時刻。他呼籲卓榮泰深入了解各地民眾心聲，讓國土計畫法是在最完善準備之下再來實施，避免造成嚴重的傷害。

國土計畫法 國民黨 朱立倫

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