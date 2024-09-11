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聖克里斯多福訪團午宴 外交部：感謝挺台國際參與

中央社／ 台北11日電
外交部常務次長陳立國。圖／聯合報系資料照片
外交部常務次長陳立國。圖／聯合報系資料照片

聖克里斯多福及尼維斯聯邦尼維斯島副行政首長伊弗林率團訪台，外交部常務次長陳立國今天午宴時表示，伊弗林等人堅定支持台灣的國際參與，未來台灣也將持續深化與尼島政府的合作關係。

外交部晚間發布新聞稿指出，聖克里斯多福及尼維斯聯邦尼維斯島副行政首長伊弗林（Eric Evelyn）10日到14日訪台，外交部常務次長陳立國11日午間設宴歡迎，就兩國合作計畫及區域情勢等議題交換意見，並承諾將持續深化兩國情誼及合作關係。

陳立國致詞提到，伊弗林及克國國會副議長瓊絲（Latoya Jones）等一行到訪展現對兩國友好邦誼的支持，並指出兩國多年來在教育、醫療、農業、氣候韌性及婦女賦權等領域密切合作，尤其是雙方才完成「平尼斯海灘（Pinney’s Beach）永續觀光發展計畫」第2階段工作，有助推動尼島觀光發展。

陳立國也致謝談及，伊弗林等人堅定支持台灣的國際參與，未來台灣也將持續深化與尼島政府的合作關係，進一步深化兩國邦誼。

伊弗林致時則回應，台克兩國迄今建立41年的深厚友誼，感謝台灣在農業、教育等各領域的協助，各項計畫獲致的豐碩成果對克國國家發展甚有助益，期盼未來在現有良好基礎上持續強化合作關係。

外交部強調，伊弗林充分展現對台灣的友好情誼，並承諾將持續在國際場域給予台灣強力支持。

外交部 永續

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