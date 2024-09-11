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美大選辯論淡化台灣 台大教授：降低北京疑慮

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨前立委陳學聖、清華大學兼任助理教授何志勇今在直播節目「志聖鮮思」，邀請台大政治系副教授唐欣偉，討論美國大選辯論以及賴政府的兩岸與美中台關係。圖／「志聖鮮思」提供
國民黨前立委陳學聖、清華大學兼任助理教授何志勇今在直播節目「志聖鮮思」，邀請台大政治系副教授唐欣偉，討論美國大選辯論以及賴政府的兩岸與美中台關係。圖／「志聖鮮思」提供

國民黨前立委陳學聖、清華大學兼任助理教授何志勇今在直播節目「志聖鮮思」，邀請台大政治系副教授唐欣偉，討論美國大選辯論以及賴政府的兩岸與美中台關係。唐欣偉表示，執政的民主黨為降低北京疑慮，因此不在辯論主動提及台灣，暫時與北京降溫。

針對甫結束的大選辯論，唐欣偉分析，美國國會近期許多立法會把台灣、烏克蘭、以色列三者並提，此次辯論會則單獨講烏克蘭、以色列，是會中少數外交政策焦點。之所以忽略台灣，應在於民主黨近期希望暫時與北京降溫，避免大選出太多亂子。民主黨在今年競選黨綱中放入一法（台灣關係法）、三公報、六項保證是為了降低北京疑慮。

何志勇說，台灣人多以為美國總統在提中國大陸時必提台灣，但此次辯論會僅有雙方討論晶片問題時提及一次，甚至內容也是賀錦麗川普賣晶片給中國大陸，而川普甩鍋稱是台灣賣的。美國主流媒體對此毫不關注，反觀台灣媒體大肆報導，台灣人實在有些過度反應。

針對近期賴清德總統稱中國大陸不應只想收復台灣，還應把「中俄璦琿條約」割讓失土一併向俄羅斯拿回一事，何志勇批評，賴清德此發言完隔天九月四日，美國在台協會（AIT）新任處長谷立言立刻在記者會重申「一中政策」。7月10日谷立言會見賴清德時，也提「一中政策」，頻率「實在有點高」。

唐欣偉說，拿台灣跟璦琿條約失土比較會有一差別，台灣是「馬關條約」割讓予日本。日本為二戰戰敗國，但中俄都是二戰戰勝國，兩者情況有所不同。二戰後中俄雙方亦有重新確認領土邊界，因此要北京要回璦琿條約失土，本身有矛盾。況且，當前「中」俄為共同對抗美國之唇亡齒寒關係，不可能交惡。即使交惡，也不一定對台灣是好事。「中」俄1970年關係緊張，台灣正是此時被迫退出聯合國。

針對綠營推聯大第2758號決議不涉及台灣一事，唐欣偉說，2758號決議稱我方在聯合國代表為「蔣介石的代表」，是否涉及台灣需回溯當時時空環境下大家的認知。但回顧上海公報、「一中政策」等，美國的態度都是其了解世界上只有一個中國、反對兩個中國或一中一台。因此在當時國際環境脈絡下，大多數人應都認同台灣涉及其中。

陳學聖說，執政黨不懂國際政治的現實。馬政府執政期間，台灣雖然看起來有些委屈，但兩岸有和解，就有許多國際組織參與機會，反觀執政黨當前連中華台北名義都要放掉，未來只會讓台灣更不能參與國際賽事。他尊重執政黨的說法，放手讓執政黨做，希望他們能了解國際政治之險惡與困境，「看到時候闖出什麼樣的結果再向大家報告。」

陳學聖進一步說明，接下來台美關係好壞，需觀察賴清德總統過境美國之規格。目前看來，賴清德外交路線是「蔡規賴不一定隨」，蕭美琴能影響的有限。依照過去在國會與賴清德共識之經驗，他有他的固執，如該固執應用在外交政策上，他必須要很小心、很小心、很小心。

北京 川普 美國在台協會 賀錦麗 賴清德 辯論會

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