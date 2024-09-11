瓜地馬拉國慶酒會 蕭美琴：台瓜有自由民主深刻共鳴

副總統蕭美琴今天晚間出席瓜地馬拉獨立203周年紀念日慶祝酒會，她致詞時表示，台灣與瓜地馬拉在自由與民主價值有著深刻共鳴，促使雙方保持緊密聯繫，並共同面對全球挑戰。

瓜地馬拉15日慶祝獨立紀念，今天在台北舉行慶祝酒會，由瓜國駐台代辦歐蒂絲（Daniela OrtizFigueroa）主持，副總統蕭美琴、外交部常務次長陳立國及多國駐台使節到場共襄盛舉。

蕭副總統致詞時表示，瓜國總統阿雷巴洛（Bernardo Arévalo，另譯：阿雷瓦洛）的父親80年前成為首位民選總統，開啟「民主之春」，自由與民主得來不易，台灣與瓜地馬拉同樣經歷漫長艱辛的民主化過程，促使雙方在價值觀和國際合作領域保持緊密聯繫。

副總統指出，感謝瓜國政府多年來在國際場域為台灣發聲，支持台灣國際參與，台灣珍惜與瓜國情誼，將持續與民主夥伴攜手，共同維護區域穩定和繁榮，並面對全球挑戰，為增進兩國人民福祉貢獻力量。

蕭副總統特別提及，她與瓜地馬拉有個人情感，15年前曾單槍匹馬到瓜地馬拉遊學1個月，瓜地馬拉是台灣的堅實盟邦，兩國關係緊密而友好。

副總統也說，今年台瓜兩國迎來新任政府，並邁入雙邊關係下一個90年新起點，不僅瓜國外長馬蒂內茲（Carlos Martínez）受瓜國總統阿雷巴洛指派，來台參加總統賴清德的就職典禮，瓜國國會議長羅慕斯（Nery Abilio Ramos y Ramos）也率領跨黨派議員團訪台，展現瓜地馬拉對台灣的高度重視。

在酒會現場，馬蒂內茲透過預錄影片表示，瓜國追求自由、身分認同及正義，感謝為國家繁榮付出努力的國民。他並讚揚駐外使領館在推廣瓜國文化、鞏固國際關係上所扮演的關鍵角色，期望持續共建充滿福祉和繁榮的國家。

歐蒂絲致詞時說，台瓜在教育、農業、醫療、公衛、旅遊及貿易投資等交流成果顯著，台灣作為瓜國的重要貿易夥伴，不僅是瓜國第2大糖出口國，瓜國優質咖啡在台灣市場更廣受青睞。經過90年密切合作，兩國將持續在各領域取得突破，共創繁榮未來。