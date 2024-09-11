彙整當前弊案、爭端 聚焦政治與司法

近日的新聞幾乎都被民眾黨主席柯文哲涉嫌曾圖利京華城容積率一案所覆蓋。但綜觀台灣政壇，仍有許多弊案與爭議應該被關注：包括是否廢死與國會改革的釋憲案、立法院的人事同意權，跨黨立委林宜瑾、鄭天財、顏寬恆與高虹安起訴、候審之弊案，另有超思雞蛋、光電與高端疫苗採購等弊案。

釋憲案恐動輒得咎

由於廢死議題事關敏感，且將於23日前作出裁決，各界關注大法官是否會判定死刑違憲。法界指出，憲法法庭一旦判決死刑「全部」違憲，等於跳過了全國民意及立法院修法權限，直接變動我國刑罰制度，恐將造成司法權與立法權再次衝撞，政治效應恐難以估計。不過也可能是「有條件合憲」、無共識等可能。

另外，國會改革釋憲案雖然法定在11月6日前需作出裁定，但有7位大法官的任期將於10月底到期，外界推測，新的大法官人事提名案在立法院有可能被阻擋下來，憲法法庭應會在大法官卸任前，作出裁決。







立法院將有嚴重攻防

在立法院部分，則有人事同意權與總預算案將會面臨嚴重攻防。人事同意權有NCC委員、考試院委員、司法院正副院長與大法官，還有公平交易委員。日前藍委洪孟楷、白委張啓楷受訪時都表明，藍白需要在法案積極合作，甚至「團進團出」，且雙方都對於總統賴清德提名競選總幹事姚立明擔任副院長很不滿，難照章通過。

政治人物弊案方面，除了柯文哲的京華城案外，還有前新竹市長高虹安於立委任內涉嫌詐領助理費遭判刑7年4個月、藍委顏寬恆因多項罪名遭判刑8年4個月，另有前海基會董事長鄭文燦涉嫌收賄500萬元，與綠委林宜瑾、藍委鄭天財等人都遭到檢方調查中，各方注目。







在野黨想翻弊案

最後，由於監察院近日糾正農業部在超思雞蛋採購有弊端，將案件移交檢調辦理，在野黨質疑檢調並未積極偵辦相關案件；另外，包括高端疫苗案、光電相關弊案與台南議長賄選案，有些檢調有進行調查，但仍有在野黨立委與媒體人，如趙少康等質疑，民進黨政府任內多項弊案，檢調並未積極偵辦。







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