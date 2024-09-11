朱立倫籲暫緩推國土法 國土署：依法推動是政府職責

國民黨主席朱立倫今天呼籲，國土計畫法應經最完善準備後再實施。國土署說，國土計畫法是經跨黨派討論、三讀通過，且已展延過一次，內政部必須依據國土計畫法規定，依法推動國土計畫。

國民黨主席朱立倫今天說，不分藍綠都非常關心國土計畫法的實施，當地方縣市長對新的國土計畫法提出質疑、希望暫緩時，不代表有藍綠之分，而是牽涉到人民關鍵權益；呼籲行政院長卓榮泰深入了解各地民眾心聲，讓國土計畫法經最完善準備後實施，避免造成嚴重傷害。

內政部國土管理署透過新聞稿表示，國土計畫法推動至今已近10年，是在前總統馬英九任內、立法院以國民黨立委為多數時三讀通過的法案，且審議過程行政院及不同政黨都有提案，並經由跨黨派討論，在民國104年完成立法、105年5月1日施行。

國土署說，國土計畫法推動過程中已展延過一次，但各地方政府仍持續推動各階段國土計畫，107年公告實施全國國土計畫，各縣市政府在110年也完成全台縣市國土計畫公告實施，內政部必須依據國土計畫法第45條規定，依法推動國土計畫。

國土署強調，台灣需要可以支持農業永續發展的新農業，但不要假藉捍衛農民權益名義，行綁架國家國土安全的作為；國土計畫法是要引導土地合理利用，落實國土永續之際，給予農業土地合理使用與簡便的機制，使農地農用的農民獲得更多農政資源的支持及保障。

國土署表示，已分別在北部、中部辦理國土計畫政策溝通說明會，正面回應農民權益保障、農業權入憲等議題，同時支持地方政府依轄內發展需求及願景研擬計畫，以因應氣候變遷、農業永續發展與農民生活品質提升各項空間機制。地方政府勿把國土計畫作為在地畫餅的開發工具，破壞農業生產環境。

國土署指出，請尚未提報國土功能分區圖草案的縣市，能盡速提送到內政部審查，屆時如果部分縣市無法準時提交國土功能分區圖，就是違背國土計畫法規定，也讓國土計畫無法如期上路，將造成農地個案變更情況持續發生，導致農業生產環境受不當對待及破壞，不利於國土及農業永續發展。