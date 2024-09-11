柯建銘：立院可能20日開議 觀察藍白是否出怪招

立法院新會期將開議，民進黨立法院黨團總召柯建銘今天在民進黨中常會表示，立院可能於20日開議，但仍須經朝野協商決定最後的開議日期，這會期是預算會期，藍白陣營各自拋出優先法案，民進黨持續觀察藍白會不會出「怪招」。

立法院今天也發出協商通知，立法院長韓國瑜將在18日召集朝野協商第11屆第2會期開議日。

立法院新會期將開議，民眾黨主席柯文哲涉京華城案遭羈押，外界關注立院藍白互動。

民進黨今天召開中常會，與會人士轉述指出，柯建銘向中常委提到，目前立法院預計20日開議，民眾黨團想要提前，但還需經過朝野協商，才能決定最後的開議日期。

柯建銘表示，這會期是預算會議，各部會已有就預算先行溝通，行政院有提出16個優先法案，以福國利民法案為主，藍白陣營也各自拋出優先法案，但民眾黨的優先法案「有標題、沒內容」，民進黨團持續關注藍白會不會出「怪招」。

與會人士轉述，民進黨副秘書長楊懿珊黨務報告時表示，民進黨秘書長林右昌剛結束訪美行程，正在返國的路上，此行訪美受到僑胞熱烈歡迎。