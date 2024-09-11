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人事陷空窗 試院：無緊急必要事項12日不召開院會

中央社／ 台北11日電

考試院今天表示，當正副院長、試委出缺時，為處理攸關國考法定程序等緊急必要事項，得召集考試院會，但因尚無部會提出需提請考試院會議決的緊急必要事項，12日將不召開考試院會。

考試院第13屆考試委員任期8月31日屆滿，但因立院未能及時處理人事同意權，第14屆考試院無法於9月1日上任。

考試院透過新聞稿指出，依考試院會議規則第5條之1規定，院長、副院長及考試委員同時出缺時，為處理攸關國家考試法定程序等緊急必要事項，仍得由其他應出席成員召集會議。

考試院表示，從5日會議後，尚無部會提出需提請考試院會議決的緊急必要事項，12日將不召開考試院會議。

考試院說明，為使國家考試能依循典試法程序持續辦理，以維護憲法所保障人民的工作權及應考試服公職權，並為處理攸關公務人員權益及配合其他憲政機關運作的時效性議案，考試院在看守期間仍有召開會議的必要。

考試院提到，例如9月5日考試院會議通過高普考試增列增額錄取名額案，總計增列增額錄取名額1920名，以便高普考第一試能在9月18日榜示，使部分需辦理第二試（口試）的類科得如期進行，就屬會議規則第5條之1「緊急必要事項」範疇。

考試院強調，依會議規則第5條之1，看守期間考試院召開會議應以「緊急必要事項」為範疇，並需由第14屆就職後的院會追認。因此，9月5日考試院會議也通過看守期間考試院會議啟動作業程序，各部會如無需提請考試院會議議決的緊急必要事項，當周將不召開會議。

考試院 高普考

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