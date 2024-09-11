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兩岸對話中斷 蘇起：主因在台灣百分百向美國靠攏

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
2024地緣政治高峰論壇今邀請前國安會秘書長、現台北論壇基金會董事長蘇起做專題演講。圖／聯合報系資料照片
2024地緣政治高峰論壇今邀請前國安會秘書長、現台北論壇基金會董事長蘇起做專題演講。圖／聯合報系資料照片

2024地緣政治高峰論壇今邀請國安會前秘書長、台北論壇基金會董事長蘇起專題演講。蘇起表示，台灣在蔡政府執政之後，在美中台關係中，百分之百向美國靠攏，造成兩岸對話中斷，不但無法有效解決爭端，也讓雙方判斷彼此有最壞的意圖。

李國鼎科技發展基金會、長風基金會和東南亞影響力聯盟主辦的2024地緣政治高峰論壇今登場。蘇起以「台灣在美中競局中的角色」為題發表演說。

蘇起指出，台灣過去在兩岸中扮演重要的角色，有能力調節中國大陸，甚至為美中製造驚喜，包括前總統李登輝在康乃爾大學的演講，或是九二共識等，都是台灣扮演主動的角色。不過到了前總統蔡英文執政，台灣百分之百向美國靠攏，徹底疏遠中國大陸。

蘇起表示，兩岸過去有許多溝通的管道，甚至可以透過電話直接對話來解決爭端，然而，現況是，有台灣漁船日前金門外海作業時，遭中國大陸海警扣押帶走，船上人員無法回家，「這在過去可能一通電話就能夠解決，根本不會成為問題。」

蘇起說，現在台灣與中國大陸是零溝通，當雙方沒有對話，兩岸都會判斷彼此有最壞的動機或意圖，而隨著台灣與中國大陸的經濟規模愈差愈大，對岸也不再那麼重視台灣。

在兩岸沒有對話的情況下，蘇起擔心，台灣可能成為美中開戰的扳機（trigger）。他認為，美蘇冷戰時代雖然危險，但沒有類似台灣的存在，沒有一個如此接近、重視的地方，讓兩國可能爆發直接衝突、願以開戰作為代價。

同樣受邀演講的新加坡駐聯合國前大使、新加坡國立大學李光耀公共政策學院創始院長馬凱碩也呼籲，應該在危機發生前就建立對話管道，而不是等到危機發生之後，那就來不及了。

蘇起並認為，由於美國對台灣有所誤解，讓中美面臨更高的戰爭風險，包括不只有中國大陸，台灣也在改變現狀，他也認為，美國誤以為台灣人普遍願意作戰，但其實台灣人未必想要犧牲自己的性命。

九二共識 新加坡 美國 蔡英文 蘇起

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