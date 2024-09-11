韓國瑜：努力落實優質民主治理 為台灣民主深化盡力

立法院長韓國瑜今天表示，他身為立法院長，將繼續為優質民主治理的落實而努力，並為台灣民主的深化與鞏固盡一己之力。韓國瑜並提及，他今年4月接任台灣民主基金會董事長，將致力民主發展並與國際接軌。

韓國瑜今天受邀參加2024年亞洲選舉官署協會會員大會開幕式活動。立法院會後發布新聞稿。

韓國瑜致詞時表示，亞洲選舉官署協會自1998年於菲律賓馬尼拉成立至今已屆滿26年，會員大會則在相隔16年之後，今年再度於台北舉辦；亞洲選舉官署協會當初成立的目的，即是希望亞洲地區各國選舉機關透過這個不分黨派的平台 討論如何藉由公開及透明的選舉達成深化民主治理目標。

韓國瑜表示，身為中華民國立法院長，將繼續為優質民主治理的落實而努力，並為台灣民主的深化與鞏固盡一己之力。

他提及，根據美國「自由之家」的評比，台灣已是全世界最民主的國家之一，民主轉型的經驗更被譽為政治奇蹟。作為國際社會的一份子，台灣應該與其他國家共同分享經驗，也當然有義務促進全球民主發展與人權提升。因此，台灣在2003年設立了「台灣民主基金會」，同時也是亞洲第一個國家級的民主基金會，創立迄今已經21年，他於今年4月接任基金會董事長，將致力民主發展並與國際接軌。

韓國瑜表示，台灣民主基金會自成立以來，依創會宗旨，積極參與國際事務交流以及國際重要民主活動。

他指出，在選舉事務方面，自2004年3月總統大選迄今，台灣民主基金會已經舉辦多次觀選團的計畫，邀請許多世界各地著名民間團體領袖以及學者前來觀察台灣選舉，並接待多個來自亞洲、北美及歐洲的觀選團，藉由簡報台灣民主發展過程以及所面臨的挑戰，協助國際人士了解台灣民主政治發展現況。

韓國瑜表示，台灣民主基金會在國際事務的成果，還包括與各國的國家級民主基金會進行不同層次的合作與交流。例如與美國國家民主基金會，建立雙邊合作機制及夥伴關係，並於2022年10月，協助該組織於台北舉辦「第11屆世界民主運動大會」，該次大會共有來自世界70餘國，超過270多位的民主活動倡議者、媒體人士、決策者和贊助人士共同參與。

他指出，台灣民主基金會也發展出「東亞民主論壇」、「亞洲青年民主領袖研習營」及「亞洲民主人權獎」等3大重要專案，在參與和連結亞洲地區民主的各項活動中，扮演著積極角色。

韓國瑜表示，在國內業務與學術交流部份，台灣民主基金會主辦多場探討民主人權議題的學術研討會、出版許多與民主人權相關的中英文刊物、補助國內學術機構並與國內外非政府組織合作舉辦有關民主與人權活動，同時積極培育青年民主領袖人才。