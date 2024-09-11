民調領先綠營5可能人選 柯志恩：會鞭策自己繼續努力

TVBS民調中心今天公布最新民調，2026高雄市長選舉，國民黨的柯志恩不論對上綠營哪一人選，其支持度都領先。對此柯志恩表示，民調說她獲得4成支持，「聽起來是還不錯的基礎」，不過2年前她選高雄市長的得票率也是4成，「反而是給我比較大的警惕」，到現在仍4成，好像沒有太大的進步，她會鞭策自己繼續努力。

高雄市長陳其邁任期將在2026年結束，民進黨已有立委林岱樺、賴瑞隆、許智傑、邱議瑩、前勞動部長許銘春表態參選高雄市長，國民黨則可望由立委柯志恩參選。

柯志恩今天下午受訪表示，她也是剛剛才看到民調，她對民調一貫的態度就是「參考就好」她不會忘記2年前選高雄市長時，民調是從13%開始起跳。

柯志恩表示，民進黨不管派任何人出來，「我們都要追得非常辛苦」，因為不管在物資、財力、人脈、行政資源，都比我們多出非常多，目前民進黨有5個候選人，還在混亂之中，但若定於一尊，那時再來看兩黨、或者三黨的競合，應該比較有參考價值。

柯志恩說，這個民調給支持者一個安定的力量，但她仍會戒慎恐懼，因為國民黨在高雄打的是一場非常艱困的選戰，民進黨不管派誰出來，我們都會追得非常辛苦，將來還有兩年的路要走，我們就是繼續努力。

柯志恩說，陳其邁做得不錯，但民調時是否會反映到同黨的委員，可能還會有相當大的落差，就像以前侯友宜市長剛當選時民調相當高，但有沒有辦法反映給其他委員身上，「都不是可以放在一個天平來比較的」，市長民調高，但繼任者有沒有市長的特質，選民仍在觀望中，現任的市長好，下任若還是同黨的人來接棒，能否有辦法獲得一樣高的聲量，她認為者兩者還是有很大不同。

林岱樺說，出身縣區、熟悉市區，相信高雄、相信市民。許多鄉親對她有期待，但是誠如賴清德總統所說「冬至還沒到，別急著搓湯圓」，距離2026還有一段時間，認真做好既有的工作，才能得到市民的認同。立法院即將開議，高雄還有許多建設需要爭取，這是她目前最重要的工作。

賴瑞隆說，謝謝鄉親鼓勵，各項民調數字都會納入參考，持續檢討，也希望未來能做得更好；他過去擔任市府的新聞局長、海洋局長，舉辦黃色小鴨展、世界運動會、燈會，擔任立委九年來成功爭取超過3000億元建設經費，目標是希望繁榮高雄、壯大高雄、建設高雄，期盼高雄、台灣在大家努力、共同打拚，能變得更好。

許智傑表示，會繼續推動高雄AI產業鏈的進步，選舉還有2年多，冥冥之中自有天定。

邱議瑩說，現階段就是持續在國會與地方協助陳其邁市長施政，為高雄市民打拼更好的生活，包括體育部、亞洲資產中心等重大政策，爭取在高雄設立，並推動淨零、招商、城市升級。高雄這幾年在陳其邁市長的用心經營下，進步有目共睹，相信高雄市民會做出最正確的選擇。

許銘春表示，對於各種民調，都會參考來加強努力，爭取市民支持。另外，今天為止國民黨尚未決定人選，綠營的各位兄弟姐妹都非常努力，相信未來民進黨勝選都沒有問題，阿春也會繼續努力，給高雄市民一個好的市長。