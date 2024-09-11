台泰智慧城市論壇 林佳龍：盼創互利共贏合作模式

台泰智慧城市商機交流論壇10日於泰國曼谷登場，外交部長林佳龍以預錄影片致詞表示，將仿照AMATA台北智慧城，由台灣協助泰國達成「數位」與「淨零」雙軸轉型一次到位，與泰國發展出互利共贏的合作模式。

為籌辦2025年智慧城市展，台北市電腦公會組成泰國產業拓銷團，在9日至14日由中華電信和台灣智慧建築協會帶隊赴泰國，拜會泰國工業區管理局、AMATA台北智慧城等，並於10日與台泰智慧城市產業聯盟出席台泰智慧城市商機交流論壇。

林佳龍預錄英文致詞影片表示，去年9月，他與時任國發會主委龔明鑫等參與論壇，返台後促成台泰智慧城市產業聯盟成立。今年3月智慧城市展暨淨零城市展在台北舉辦，史上最多、400位來自泰國政府及產業界人士與會，顯示泰國對發展智慧城市的重視以及與台灣合作的殷切期盼。

林佳龍強調，台灣具備堅強科技實力，泰國也具有巨大發展潛力，未來將仿照AMATA台北智慧城採用台灣智慧解決方案，由台灣協助泰國達成「數位」與「淨零」雙軸轉型一次到位，改善城市治理，為雙方企業共創商機，與泰國發展出互利共贏的合作模式。

林佳龍說，台灣已有近300項智慧城市服務方案，並促成超過100案系統輸出海外，泰國有吞武里醫院導入智慧醫療、曼谷M9高速公路導入ETC的成功經驗，無疑是台灣在智慧城市方案中科技實力的十足展現。

林佳龍也提及，他就任外交部長後，將「經貿外交」視為重要外交方針，期盼整合政府跨部會的科技、資金與人才，輸出台灣優勢產業，帶動友好國家的經濟與繁榮，讓世界認為「與台灣交朋友」值得驕傲與光榮。