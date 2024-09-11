快訊

證實幻象戰機失事前發現鳥類血漬 空軍：不影響派飛標準

司法開恩？台大骨科部主任強制猥褻 「愛的抱抱」 1原因從入獄變緩刑

台泰智慧城市論壇 林佳龍：盼創互利共贏合作模式

中央社／ 台北11日電
「台泰智慧城市商機交流論壇」10日於泰國曼谷舉行，外交部長林佳龍特別預錄致詞影片參與論壇。圖／外交部提供
「台泰智慧城市商機交流論壇」10日於泰國曼谷舉行，外交部長林佳龍特別預錄致詞影片參與論壇。圖／外交部提供

台泰智慧城市商機交流論壇10日於泰國曼谷登場，外交部長林佳龍以預錄影片致詞表示，將仿照AMATA台北智慧城，由台灣協助泰國達成「數位」與「淨零」雙軸轉型一次到位，與泰國發展出互利共贏的合作模式。

為籌辦2025年智慧城市展，台北市電腦公會組成泰國產業拓銷團，在9日至14日由中華電信和台灣智慧建築協會帶隊赴泰國，拜會泰國工業區管理局、AMATA台北智慧城等，並於10日與台泰智慧城市產業聯盟出席台泰智慧城市商機交流論壇。

林佳龍預錄英文致詞影片表示，去年9月，他與時任國發會主委龔明鑫等參與論壇，返台後促成台泰智慧城市產業聯盟成立。今年3月智慧城市展暨淨零城市展在台北舉辦，史上最多、400位來自泰國政府及產業界人士與會，顯示泰國對發展智慧城市的重視以及與台灣合作的殷切期盼。

林佳龍強調，台灣具備堅強科技實力，泰國也具有巨大發展潛力，未來將仿照AMATA台北智慧城採用台灣智慧解決方案，由台灣協助泰國達成「數位」與「淨零」雙軸轉型一次到位，改善城市治理，為雙方企業共創商機，與泰國發展出互利共贏的合作模式。

林佳龍說，台灣已有近300項智慧城市服務方案，並促成超過100案系統輸出海外，泰國有吞武里醫院導入智慧醫療、曼谷M9高速公路導入ETC的成功經驗，無疑是台灣在智慧城市方案中科技實力的十足展現。

林佳龍也提及，他就任外交部長後，將「經貿外交」視為重要外交方針，期盼整合政府跨部會的科技、資金與人才，輸出台灣優勢產業，帶動友好國家的經濟與繁榮，讓世界認為「與台灣交朋友」值得驕傲與光榮。

曼谷 林佳龍 泰國 淨零

延伸閱讀

台泰智慧城市論壇 林佳龍：協助泰國數位、淨零轉型

投書美媒每日前鋒報 林佳龍：停止扭曲聯大2758決議

林佳龍希伯來文投書以色列媒體 籲聯合國納入台灣

林佳龍投書波蘭大報 籲聯合國納入台灣

相關新聞

TVBS民調／高雄綠翻藍？柯志恩支持度通殺綠5可能人選

2026年高雄市長之爭，綠營已有多達5人表態有意參選，國民黨則聚焦在立委柯志恩。TVBS民調中心今天公布最新民調，柯志恩...

柯建銘：立院可能20日開議 觀察藍白是否出怪招

立法院新會期將開議，民進黨立法院黨團總召柯建銘今天在民進黨中常會表示，立院可能於20日開議，但仍須經朝野協商決定最後的開...

核四商轉有可能 考察學者：應列入討論

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「台電自己也有評估核四商轉的機會，且若審查彈性，還不一定需要7年！」近日曾前往核四考察的清大學者葉宗洸11日針對核四商轉受訪時說，若重啟核四，1年發電可減少3到4百億元，

韓國瑜：努力落實優質民主治理 為台灣民主深化盡力

立法院長韓國瑜今天表示，他身為立法院長，將繼續為優質民主治理的落實而努力，並為台灣民主的深化與鞏固盡一己之力。韓國瑜並提...

兩岸對話中斷 蘇起：主因在台灣百分百向美國靠攏

2024地緣政治高峰論壇今邀請國安會前秘書長、台北論壇基金會董事長蘇起專題演講。蘇起表示，台灣在蔡政府執政之後，在美中台...

台泰智慧城市論壇 林佳龍：盼創互利共贏合作模式

台泰智慧城市商機交流論壇10日於泰國曼谷登場，外交部長林佳龍以預錄影片致詞表示，將仿照AMATA台北智慧城，由台灣協助泰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。