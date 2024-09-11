快訊

證實幻象戰機失事前發現鳥類血漬 空軍：不影響派飛標準

司法開恩？台大骨科部主任強制猥褻 「愛的抱抱」 1原因從入獄變緩刑

國防院12日辦台北安全對話 前美駐聯合國大使將演說

中央社／ 台北11日電

國防安全研究院今天指出，將於12日舉行「2024台北安全對話」，主題為中國挑戰下的台灣與全球安全，邀請前美國駐聯合國大使克拉夫特及前澳洲外交部長潘恩發表專題演講。

國防院今天表示，「2024台北安全對話」（TaipeiSecurity Dialogue）於明天在台北君悅酒店舉行，聚焦中國對全球威脅及台海安全，會議將針對「民主挑戰與韌性強化」、「中國長期全球策略與安全挑戰」、「台灣對全球安全的重要性」、「灰色地帶行動、法律武器化與台海安全」、「加薩與烏克蘭新型態戰爭啟示」、「印太地區海事安全」等6項主題進行對話。

國防院指出，此次對話將邀請陸委會主委邱垂正蒞臨開幕致詞，前美國駐聯合國大使克拉夫特（KellyCraft，另譯：克拉芙特）、前澳洲國防、外交部長潘恩（Marise Payne）也應邀在開幕式及午宴發表演說。

國防院強調，本屆會議同時邀請美國、加拿大、澳洲、日本、韓國、菲律賓、印度、法國、捷克等9國20位專家學者，與國內專家學者進行深入對談。

國防院說明，國防院做為政府的重要政策智庫，希望透過這次會議能促進各國學者專家針對全球安全威脅、台海和平進行更廣泛的溝通對話，齊心思考民主國家共維印太安全繁榮之道。

國防院 澳洲 美國

延伸閱讀

蕭美琴接見胡佛研究所訪團 盼深化國際社會夥伴關係

稱幻象恐已超出可負擔範圍 李彥秀：賴總統應該硬起來

二會胡佛研究所學者 朱立倫：台美強化國防、能源安全

武器太依賴美國 歐盟推聯合作戰計畫

相關新聞

TVBS民調／高雄綠翻藍？柯志恩支持度通殺綠5可能人選

2026年高雄市長之爭，綠營已有多達5人表態有意參選，國民黨則聚焦在立委柯志恩。TVBS民調中心今天公布最新民調，柯志恩...

柯建銘：立院可能20日開議 觀察藍白是否出怪招

立法院新會期將開議，民進黨立法院黨團總召柯建銘今天在民進黨中常會表示，立院可能於20日開議，但仍須經朝野協商決定最後的開...

核四商轉有可能 考察學者：應列入討論

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「台電自己也有評估核四商轉的機會，且若審查彈性，還不一定需要7年！」近日曾前往核四考察的清大學者葉宗洸11日針對核四商轉受訪時說，若重啟核四，1年發電可減少3到4百億元，

韓國瑜：努力落實優質民主治理 為台灣民主深化盡力

立法院長韓國瑜今天表示，他身為立法院長，將繼續為優質民主治理的落實而努力，並為台灣民主的深化與鞏固盡一己之力。韓國瑜並提...

兩岸對話中斷 蘇起：主因在台灣百分百向美國靠攏

2024地緣政治高峰論壇今邀請國安會前秘書長、台北論壇基金會董事長蘇起專題演講。蘇起表示，台灣在蔡政府執政之後，在美中台...

台泰智慧城市論壇 林佳龍：盼創互利共贏合作模式

台泰智慧城市商機交流論壇10日於泰國曼谷登場，外交部長林佳龍以預錄影片致詞表示，將仿照AMATA台北智慧城，由台灣協助泰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。