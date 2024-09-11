國防院12日辦台北安全對話 前美駐聯合國大使將演說

國防安全研究院今天指出，將於12日舉行「2024台北安全對話」，主題為中國挑戰下的台灣與全球安全，邀請前美國駐聯合國大使克拉夫特及前澳洲外交部長潘恩發表專題演講。

國防院今天表示，「2024台北安全對話」（TaipeiSecurity Dialogue）於明天在台北君悅酒店舉行，聚焦中國對全球威脅及台海安全，會議將針對「民主挑戰與韌性強化」、「中國長期全球策略與安全挑戰」、「台灣對全球安全的重要性」、「灰色地帶行動、法律武器化與台海安全」、「加薩與烏克蘭新型態戰爭啟示」、「印太地區海事安全」等6項主題進行對話。

國防院指出，此次對話將邀請陸委會主委邱垂正蒞臨開幕致詞，前美國駐聯合國大使克拉夫特（KellyCraft，另譯：克拉芙特）、前澳洲國防、外交部長潘恩（Marise Payne）也應邀在開幕式及午宴發表演說。

國防院強調，本屆會議同時邀請美國、加拿大、澳洲、日本、韓國、菲律賓、印度、法國、捷克等9國20位專家學者，與國內專家學者進行深入對談。

國防院說明，國防院做為政府的重要政策智庫，希望透過這次會議能促進各國學者專家針對全球安全威脅、台海和平進行更廣泛的溝通對話，齊心思考民主國家共維印太安全繁榮之道。