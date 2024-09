台灣是棋子？馬凱碩：川普可能會犧牲台灣

2024地緣政治高峰論壇今邀請到前新加坡駐聯合國大使、新加坡國立大學李光耀公共政策學院創院院長馬凱碩做專題演講。他形容,美國前總統川普是一名生意人,若再度當選美國總統,台灣作為美中競局下的一枚棋子,很有可能被輕易犧牲。他也呼籲台灣不要輕易推動台獨。

由李國鼎科技發展基金會、長風基金會,和東南亞影響力聯盟主辦的2024地緣政治高峰論壇今登場。馬凱碩(Kishore Mahbubani)以「美中關係是否會在美國大選之後惡化」(Will U.S.- China relationship get worse after the U.S. presidential election)為題發表演說。

馬凱碩認為,地緣政治正在發生變動,世界正在經驗西方社會失去統治地位的時代。他以俄烏戰爭為例,當西方社會發動對俄國的經濟制裁,八成以上的國際社會都沒有跟進。面對這樣的結構性變化,他認為最糟糕的情況就是視而不見。

馬凱碩指出,接下來10年,美中競局將愈來愈激烈,他無法預測誰會獲勝;至於美國總統大選如火如荼,他認為,無論是川普(Donald Trump)當選,還是民主黨總統候選人賀錦麗(Kamala Harris)當選,都對中國大陸有利有弊。

他評論川普不穩定、不容易預測,而他也不相信盟友,反倒認為國際盟友是一種負擔,很有可能在上任後要求盟友,甚至台灣付出更多來取得美國的支持。他認為,川普的不穩定性也有可能讓美國現在的盟友轉向與中國合作。

馬凱碩也形容川普是生意人,樂於交易(a deal maker),甚至願意用任何條件交易,而台灣作為中美競局下的棋子,很有可能在交易中被犧牲。他認為,如果是川普願意接受的條件,川普不會遲疑犧牲台灣。

對於賀錦麗,馬凱碩則認為,她如果當選總統,其政策有延續性,也非常容易預測,但勢必將延續拜登政府的政策方向,包括持續建立同盟網,以及在俄烏戰爭中,持續對俄國施壓。

馬凱碩最後也提醒台灣不應該推動台獨,不該逼迫國際社會做出選擇。他認為,一旦台灣選擇台獨,國際社會極有可能向中國大陸靠攏,「這就是地緣政治的現實。」他表示,台灣必須要非常小心,如果做出錯誤的選擇,代價將會非常痛苦。

他也指出,前國務卿龐培歐曾來台演講,呼籲美國應承認台灣是一個獨立的國家,他認為這分明是對中宣戰的言論。