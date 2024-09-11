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台灣是棋子？馬凱碩：川普可能會犧牲台灣

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
新加坡前駐聯合國代表、知名國際關係學者馬凱碩。圖／聯合報系資料照片
新加坡前駐聯合國代表、知名國際關係學者馬凱碩。圖／聯合報系資料照片

2024地緣政治高峰論壇今邀請到前新加坡駐聯合國大使、新加坡國立大學李光耀公共政策學院創院院長馬凱碩做專題演講。他形容，美國前總統川普是一名生意人，若再度當選美國總統，台灣作為美中競局下的一枚棋子，很有可能被輕易犧牲。他也呼籲台灣不要輕易推動台獨。

由李國鼎科技發展基金會、長風基金會，和東南亞影響力聯盟主辦的2024地緣政治高峰論壇今登場。馬凱碩（Kishore Mahbubani）以「美中關係是否會在美國大選之後惡化」（Will U.S.- China relationship get worse after the U.S. presidential election）為題發表演說。

馬凱碩認為，地緣政治正在發生變動，世界正在經驗西方社會失去統治地位的時代。他以俄烏戰爭為例，當西方社會發動對俄國的經濟制裁，八成以上的國際社會都沒有跟進。面對這樣的結構性變化，他認為最糟糕的情況就是視而不見。

馬凱碩指出，接下來10年，美中競局將愈來愈激烈，他無法預測誰會獲勝；至於美國總統大選如火如荼，他認為，無論是川普（Donald Trump）當選，還是民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）當選，都對中國大陸有利有弊。

他評論川普不穩定、不容易預測，而他也不相信盟友，反倒認為國際盟友是一種負擔，很有可能在上任後要求盟友，甚至台灣付出更多來取得美國的支持。他認為，川普的不穩定性也有可能讓美國現在的盟友轉向與中國合作。

馬凱碩也形容川普是生意人，樂於交易（a deal maker），甚至願意用任何條件交易，而台灣作為中美競局下的棋子，很有可能在交易中被犧牲。他認為，如果是川普願意接受的條件，川普不會遲疑犧牲台灣。

對於賀錦麗，馬凱碩則認為，她如果當選總統，其政策有延續性，也非常容易預測，但勢必將延續拜登政府的政策方向，包括持續建立同盟網，以及在俄烏戰爭中，持續對俄國施壓。

馬凱碩最後也提醒台灣不應該推動台獨，不該逼迫國際社會做出選擇。他認為，一旦台灣選擇台獨，國際社會極有可能向中國大陸靠攏，「這就是地緣政治的現實。」他表示，台灣必須要非常小心，如果做出錯誤的選擇，代價將會非常痛苦。

他也指出，前國務卿龐培歐曾來台演講，呼籲美國應承認台灣是一個獨立的國家，他認為這分明是對中宣戰的言論。

川普 美國大選 馬凱

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