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國家公園遊客中心設光電 內政部：非處理電力供應問題

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
國家自然公園管理處辦公廳舍整修設置屋頂太陽能光電板。圖／國家公園署提供
國家自然公園管理處辦公廳舍整修設置屋頂太陽能光電板。圖／國家公園署提供

內政部擬在國家公園轄下建物推動屋頂光電，引發環團、立委憂心。國家公園署今再強調，這是為因應氣候變遷、落實國家淨零碳排政策，「並非處理電力供應問題」，該計畫重點在自然碳匯盤點及組織碳盤查，增設太陽能板目前僅評估在管理處辦公室、遊客中心，非淨零碳排工作主要內容。

國家公園署表示，推動國家公園增匯、減碳行動，並非是處理電力供應問題，建置國家公園碳匯計畫重點在於自然碳匯盤點及組織碳盤查，以生態保育為前提，規畫適當的增匯減碳方式，且國家公園內建物屋頂增設太陽能板，僅評估於管理處辦公室、遊客中心。

國家公園署說明，台灣國家公園、重要濕地與海岸範圍占全國陸海域保育面積的25.4%，是我國自然碳匯與碳吸存的關鍵場域，因此透過該計畫盤整所轄各管理處等機關的碳排放源，估算自然碳匯，設定日後減碳策略及目標，以實踐國家淨零碳排藍圖。

國家公園署指出，國家公園內運用再生能源不僅是減少碳排放量的重要方式，部分交通不便的國家公園管理處建物，如有再生能源設備，也可避免電力中斷問題。

國家公園署強調，目前建物屋頂增設太陽能板，將依據生態、景觀條件評估後，各管理處再於園區內遊客中心或辦公廳舍屋頂、停車場建置太陽能光電板，以提供自用的乾淨能源，未來將透過相關解說教育，以鼓勵更多民眾參與節能減碳的行動。

國家公園 建物 減碳

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