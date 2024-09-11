快訊

「不會放棄飛行！」盼盡速養傷 幻象飛官墜機後心情曝光

台新金、新光金今開臨時董事會 台新出價至少拉到0.72以上

俄亥俄的海地移民吃寵物？川普辯論脫口而出的毛孩謠言

蕭美琴接見胡佛研究所訪團 盼深化國際社會夥伴關係

中央社／ 台北11日電
副總統蕭美琴接見美國史丹佛大學胡佛研究所「台灣在印太地區」計畫學者訪問團。圖／總統府提供
副總統蕭美琴接見美國史丹佛大學胡佛研究所「台灣在印太地區」計畫學者訪問團。圖／總統府提供

副總統蕭美琴今天接見美國史丹佛大學胡佛研究所訪團表示，台灣持續密切關注印太情勢發展，努力做好準備，應對地緣政治、氣候變遷等全球性挑戰；也將持續探索所有有利的機會，努力穩固台灣地位，深化與國際社會的夥伴關係。

副總統蕭美琴上午在總統府接見美國史丹佛大學胡佛研究所「台灣在印太地區」計畫學者訪問團，成員包括前美軍戰略司令部司令艾里斯（James Ellis）、胡佛研究所資深研究員戴雅門（Larry Diamond）、澳洲前外交部長潘恩（Marise Payne）等人。

副總統致詞表示，幾年前，她有幸受到美國史丹佛大學胡佛研究所的熱情招待，也有機會與所內師生討論印太地區的情勢演變。

她說，這幾年來，台灣持續密切關注印太情勢發展，努力做好準備，應對地緣政治、氣候變遷等全球性挑戰，以及如何強化國內經濟，確保與全球市場的緊密連結。

副總統表示，台灣將持續探索所有有利的機會，努力穩固台灣地位，同時深化與國際社會的夥伴關係。她期待聽取大家對當前局勢的分析，也歡迎訪團到來，繼續相互交流。

國防部 幻象戰機

延伸閱讀

總統府水電預算暴增 羅智強：陳其邁曾要首長學馬英九不開冷氣

接見美前戰略部司令 蕭美琴：深化與國際社會連結

台中出席活動人氣旺 蕭美琴：台灣人慷慨付出贏得國際友誼

全民防衛連線成立大會 蕭美琴：盼落實全民防衛意識

相關新聞

TVBS民調／高雄綠翻藍？柯志恩支持度通殺綠5可能人選

2026年高雄市長之爭，綠營已有多達5人表態有意參選，國民黨則聚焦在立委柯志恩。TVBS民調中心今天公布最新民調，柯志恩...

蕭美琴接見胡佛研究所訪團 盼深化國際社會夥伴關係

副總統蕭美琴今天接見美國史丹佛大學胡佛研究所訪團表示，台灣持續密切關注印太情勢發展，努力做好準備，應對地緣政治、氣候變遷...

台灣是棋子？馬凱碩：川普可能會犧牲台灣

2024地緣政治高峰論壇今邀請到前新加坡駐聯合國大使、新加坡國立大學李光耀公共政策學院創院院長馬凱碩做專題演講。他形容，...

國家公園遊客中心設光電 內政部：非處理電力供應問題

內政部擬在國家公園轄下建物推動屋頂光電，引發環團、立委憂心。國家公園署今再強調，這是為因應氣候變遷、落實國家淨零碳排政策...

鄭麗君：核電議題「非零和」 前提是解決核安和核廢料

各界關注民進黨政府能源政策乃至核能發展走向，行政院副院長鄭麗君今天接受網路節目專訪指出，國家能源需要完整治理，而非是非題...

文旦風波 賴清德：中國特殊化經貿往來 不利台海互信

身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會表示，近期中國恢復台灣文旦輸入，但只有特定縣市的文旦被列入輸入清單，且中方並...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。