蕭美琴接見胡佛研究所訪團 盼深化國際社會夥伴關係

副總統蕭美琴今天接見美國史丹佛大學胡佛研究所訪團表示，台灣持續密切關注印太情勢發展，努力做好準備，應對地緣政治、氣候變遷等全球性挑戰；也將持續探索所有有利的機會，努力穩固台灣地位，深化與國際社會的夥伴關係。

副總統蕭美琴上午在總統府接見美國史丹佛大學胡佛研究所「台灣在印太地區」計畫學者訪問團，成員包括前美軍戰略司令部司令艾里斯（James Ellis）、胡佛研究所資深研究員戴雅門（Larry Diamond）、澳洲前外交部長潘恩（Marise Payne）等人。

副總統致詞表示，幾年前，她有幸受到美國史丹佛大學胡佛研究所的熱情招待，也有機會與所內師生討論印太地區的情勢演變。

她說，這幾年來，台灣持續密切關注印太情勢發展，努力做好準備，應對地緣政治、氣候變遷等全球性挑戰，以及如何強化國內經濟，確保與全球市場的緊密連結。

副總統表示，台灣將持續探索所有有利的機會，努力穩固台灣地位，同時深化與國際社會的夥伴關係。她期待聽取大家對當前局勢的分析，也歡迎訪團到來，繼續相互交流。