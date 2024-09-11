鄭麗君：核電議題「非零和」 前提是解決核安和核廢料

各界關注民進黨政府能源政策乃至核能發展走向，行政院副院長鄭麗君今天接受網路節目專訪指出，國家能源需要完整治理，而非是非題或二選一，不管要使用哪種核能，都必須回應核能安全、核廢料處理的問題，社會才能理性討論，「核電議題沒有大家想像那麼零和」。

YahooTV「齊有此理」今天播出鄭麗君專訪，暢談內閣上任百日心得、國家希望工程藍圖，也談到全民關切的能源議題，主持人問及，總統府級國家氣候變遷對策委員會中有許多成員，與民進黨政府長期反核政策不同，內部似乎有不同力量在拉扯，到底民進黨要走什麼路線？

身兼氣候變遷委員會副召集人的鄭麗君指出，過去3個月，執政團隊經歷密集討論，閣揆卓榮泰對氣候變遷挑戰的政策方向清晰穩健，但團隊形成共識需要時間，8月召開首次會議後，多數委員有相當共識，包括要有更積極的減碳目標行動計畫，快速調適，資訊也要開放透明。

鄭麗君指出，政府推動二次能源轉型的最高目標為穩定、安全、供電，未來面對淨零轉型，需要開發綠能、新興能源，搭配儲能政策，以及透過深度節能及能源效率。

針對核能，鄭麗君重申，依照「環境基本法」，核電機組執照到期必須停止運轉，目前都依法進行，當前立法院也有修法聲音出現，「但是我們想，不論擁核或反核者應該都會同意：既有的核電廠必須要處理核廢料」。

鄭麗君說，當前台灣既有核電廠內，核廢料乾存不是沒有蓋完，就是還沒有蓋，燃料棒不是放在爐心旁邊的燃料池，就是還在爐心推不出來，因此，不論希望核電廠繼續使用或除役，都應該有「要能夠處理核廢料」的共識。

她指出，第二個前提是，既有核電廠要確保核電安全經過檢查跟審查，這指得是專家審查，並非法律跟政治說安全就是安全，審查都有國際規範與程序，必須在3到5年之內才有辦法處理，因此行政院長卓榮泰才說，在這兩個前提下再來討論是否繼續使用既有核電廠，比較務實。

面對社會有不同意見，鄭麗君說，政府的責任是如實、務實向社會說明既有資訊，也希望社會討論能立基在事實、法規及行政路徑上討論，「就不會陷入立場的零和」，國家能源需要完整治理，而非是非題或二選一，「不管要使用哪種核能，都要有辦法成功使用、民眾能夠有共識。」

鄭麗君重申，核電議題沒有大家想像那麼零和，主張非核家園者所顧慮的安全、核廢料處理問題，在下個階段必須要被回應，社會才有辦法理性討論，新核能也是如此，要

在這兩個前提下作為社會討論基礎，民主社會就是異中求同，務實解決問題，循序漸進建立政策共識。

鄭麗君說，過程中，台灣需要持續開發多元綠能，也必須讓大型機組如期進行，才能確保安全、穩定供電，「大家可以放心，過去8年能源轉型到現在，基本上電是足夠的」，但不能遺忘淨零轉型目標，綠能正好符合淨零轉型，作為橋接的天然氣能源必須需求低碳，也要開發多元新興綠能，譬如地熱或氫能，強化能源韌性，「能源治理是整體，不是單一解決方案。」