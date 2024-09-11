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文旦風波 賴清德：中國特殊化經貿往來 不利台海互信

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
總統賴清德。圖／聯合報系資料照片
總統賴清德。圖／聯合報系資料照片

身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會表示，近期中國恢復台灣文旦輸入，但只有特定縣市的文旦被列入輸入清單，且中方並沒有透過兩岸合作的檢疫平台，和台灣磋商及告知檢疫科學條件等規範。對於兩岸對等、尊嚴的互動都非常歡迎，更樂見兩岸進行交流往來，但中國利用特殊化經貿往來，作為分化台灣的工具，反而不利建立台海往來互信，以及促進區域穩定繁榮。

賴清德指出，美國聯邦眾議院通昨天過了「台灣衝突嚇阻法案」，若台海發生衝突，此法授權揭露中國高層領導人在全球的非法資產，並可切斷中國高層使用美國金融體系服務措施，以嚇阻中國侵略台灣。

賴清德表示，民主同盟國家透過具體的行動，一同撐起「民主保護傘」，台灣會持續努力，為全球的民主、和平、繁榮做出貢獻，維持台海和平，並致力促成印太區域和平穩定。

台海 美國 賴清德

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