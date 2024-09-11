總統府水電預算暴增 羅智強：陳其邁曾要首長學馬英九不開冷氣

明年總統府水電預算編列2914萬，比2024年增加649萬元，增加29%。國民黨立委羅智強今日表示，前總統馬英九以前在總統府辦公，再熱都不開冷氣。他要問問賴清德總統，馬英九做得到節能減碳，為什麼賴清德做不到？

總統府明年水電預算增加29%，羅智強對此說，馬英九以前在總統府個人辦公、在寓所休息的時候，不管再熱，是不開冷氣的。他記得有一次馬英九找他到小會議室開會，馬英九很得意的指著旁邊的電風扇說，「智強，雖然我們沒有開冷氣，但吹電風扇也是很涼快的！」開始跟他分享，自己在夏天晚上睡覺不開冷氣的心得。當時綠營還罵馬英九，就是因為不開冷氣，所以腦袋才燒壞了。

羅智強提到，來看看賴清德，電價高漲，民眾苦不堪言，民進黨政府用電預算卻創新高，大花人民納稅錢不手軟。國防部水電預算增加15%、行政院增加17%、監察院增加10%、司法院增加60%。台灣自產能源缺乏，99%以上仰賴國外進口。2008年馬英九總統上任後，力推節能減碳。

羅智強說，馬英九認為，公家用電是民脂民膏，不能浪費。當時行政院推出「省油、省電、省紙、省水」的四省政策，各級政府機關總用電量連8年減少。至2015年，累計總節電率達10.7%，行政院暨所屬機關的總節電率更達15.3%。

羅智強進一步說明，馬英九也以身作則，府內辦公盡量少開冷氣；中興寓所的月平均用電量，比陳水扁時期的玉山官邸，減少88%。他質疑，相較於明年要大增649萬電費的總統府，他要問問賴清德，馬英九做得到節能減碳，為什麼賴清德做不到？

羅智強表示，賴清德不改錯誤的能源政策，不僅增加民眾電費負擔，補貼台電的5000億，以及公家機關大增的電費，也都從民眾口袋裡掏。大家知道，當馬英九努力的在節能減碳時，民進黨是怎麼批評的嗎？2012年馬英九在「全國氣候變遷會議」宣導政府節能減碳，時任立委的陳其邁批馬英九「沽名釣譽、欺世盜名」。

羅智強又說，他當時在總統府擔任副秘書長，只覺得民進黨讓人傻眼。陳其邁不止痛罵馬英九，還在立法院提案，要求電價調漲時，政府各機關正、副首長應「苦民所苦」，仿效馬總統不開冷氣，辦公室全面停用空調，以落實「節能從政府做起」。當時連署提案的，還有今天的副總統蕭美琴、今天的行政院副院長鄭麗君。

羅智強再質疑，他想問問當時提案叫政府不要開空調的蕭美琴，要不要兌現她和陳其邁當立法委員時的提案，「漲電價，就不准開空調」？

羅智強強調，看過這個歷史故事，就知道民進黨是多麼可笑的政黨。馬英九力行節能減碳省電費，被民進黨罵沽名釣譽，賴清德明年想多花649萬元的電費，冷氣吹好吹滿。當年馬政府，雖然也有漲電價，但馬英九至少很努力，在幫政府省電費。現在的民進黨，電價漲得比馬英九時期多，冷氣吹得也比馬英九時期爽，真的是了不起。