TVBS民調／高雄綠翻藍？柯志恩支持度通殺綠5可能人選

2026年高雄市長之爭，綠營已有多達5人表態有意參選，國民黨則聚焦在立委柯志恩。TVBS民調中心今天公布最新民調，柯志恩不論對上綠營哪一人選，其支持度都領先，對上民進黨立委賴瑞隆、林岱樺，雙方差距5個百分點，為所有對戰組合中差距最少；若對上勞動部前部長許銘春，柯志恩大幅領先21個百分點，差距最大。

綠營有意爭取下屆高雄市長者，包含民進黨立委林岱樺、賴瑞隆、許智傑、邱議瑩及勞動部前部長許銘春。根據最新民調，若民進黨推派林岱樺參選高雄市長，與國民黨柯志恩對決，柯志恩支持度為40%，林岱樺則獲得35%支持，另外26%未決定；若民進黨推派賴瑞隆參選，與國民黨柯志恩對決，柯志恩支持度同樣為40%，也有35%支持賴瑞隆，同樣差距5個百分點，25%還沒決定。

TVBS民調中心指出，若許智傑代表民進黨參選，與國民黨的柯志恩對決，柯志恩支持度為42%，高於許智傑的34%，差距8個百分點，另外24%未決定。若民進黨是由邱議瑩代表參選，高雄市民對國民黨柯志恩的支持度為43%，高於邱議瑩的34%，兩人差距9個百分點，另有23%未決定。至於若民進黨推派前勞動部長許銘春對決柯志恩，柯志恩支持度45％，遠遠高於許銘春的24%，另有31%民眾未決定。

該民調訪問主題為2026高雄市長可能人選民調，訪問時間自9月2日至9月10日，調查方法則是電話後四碼電腦隨機抽樣，人員電話訪問，有效樣本為940位20歲以上高雄市民，抽樣誤差95%信心水準下，抽樣誤差為±3.2個百分點以內，經費來源TVBS。