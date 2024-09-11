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國土計畫法影響廣 朱立倫籲政府完善準備後再實施

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席朱立倫今在中常會發表談話。記者鄭媁／攝影
國民黨主席朱立倫今在中常會發表談話。記者鄭媁／攝影

立法院新會期將開議。國民黨主席朱立倫今天表示，多位縣市長關切即將上路的「國土計畫法」，雖然法案大方向是對的，但對農地使用的規範，會牽涉廣大農民、農地所有者未來的長期權益，影響非常大。他呼籲行政院長卓榮泰院長在最完善準備之下再實施，避免造成嚴重傷害。

朱立倫今在中常會談話指出，最近的「國土計畫法」，包括台中市長盧秀燕、雲林縣長張麗善等多位縣市長，不分國民黨或民進黨都非常關心。

朱立倫指出，台灣從農人口已降到50萬人以下，只剩下49.6萬人，台灣的農業政策何去何從，必須重新探討。農產品相關種類跟分配也應該調整。在地狹人稠的台灣，每一塊土地都非常珍貴，針對這些土地的使用，各地政府縣市首長比中央官員，或當時通過法律的相關學者專家更了解。

朱立倫表示，隨著台灣農業轉型與產業政策改變，農地使用的規範都在改變中，各地方還沒有完全準備好面對新的「國土計畫法」，因此盧秀燕或張麗善等其他縣市長提出質疑，希望暫緩、延後實施，不代表任何藍綠，而是牽涉到人民關鍵的權益。

朱立倫呼籲，立法院朝野黨團成員，應該站在人民、站在台灣長久發展角度，要讓內政部、行政院非常清楚了解，暫緩實施與藍綠一點關係都沒有，這是非常重要的關鍵時刻。他呼籲卓榮泰深入了解各地民眾心聲，讓「國土計畫法」是在最完善準備之下再來實施，避免造成嚴重的傷害。

此外，中秋節將至，朱立倫也呼籲大家未來這段時間，盡最大努力支持花東災區的觀光重建。

國土計畫法 朱立倫 農地

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