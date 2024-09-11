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鄭麗君：核能議題非零和 前提須處理核安與核廢料

中央社／ 記者賴于榛

各界關切國家能源政策，行政院副院長鄭麗君今天提到，核能議題沒有那麼零和，但下階段應該要在確保核安以及核廢料能處理，再來討論要不要繼續使用既有的核電廠，才是比較務實的前提。

網路節目「齊有此理」今天播出行政院副院長鄭麗君的專訪內容，面對主持人提問政府能源政策，以及對核能的態度，鄭麗君表示，總統府國家氣候變遷對策委員會8月已有相當的共識，就是政府必須有更積極的減碳目標與行動計畫，快速推動調適行動，「減碳救地球、調適護台灣」，同時將資訊更開放、透明，讓社會討論建立在一定基礎之上。

鄭麗君說明，行政院長卓榮泰所率領的團隊對於能源治理有整體方案，包含推動二次能源轉型，最高目標是穩定安全供電以及面對淨零轉型，除讓大型機組如期如質完成、開發多元綠能，也要努力做新興能源的開發，並要搭配儲能政策以及深度節能。

談到核能，鄭麗君指出，核能議題沒有那麼零和，下一個階段必須要確保核安以及核廢料能處理，才有可能談到既有核電廠是否延役，這是比較務實的前提，而現狀則是核電廠執照到期，依法就必須停止運轉，若欲延役，必須先經過3年到5年的專業審查過程。

鄭麗君強調，政府的責任就是要務實、如實向社會說明資訊及既有情況，也希望社會討論可以立基在事實、既有法規以及行政路徑等資訊，就不會陷入立場上的零和討論。

鄭麗君也提到，總統府國家氣候變遷對策委員會的平台就是要理性討論，因為能源不是是非題，也不是二選一，而是國家能源真需要一個完整的能源治理方案，政府會建立社會討論基礎，進而務實解決問題、循序漸進建立政策共識。（編輯：張若瑤）11309011

核能 行政院 鄭麗君

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