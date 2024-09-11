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繼首場萬人上街 新北民眾黨部9/13黃國昌、陳世軒開講

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
民眾黨立委黃國昌與同黨新北議員陳世軒預計9月13日晚間7點半，在新莊體育館前階梯開講。本報資料照片
民眾黨立委黃國昌與同黨新北議員陳世軒預計9月13日晚間7點半，在新莊體育館前階梯開講。本報資料照片

民眾黨主席、台北市前市長柯文哲涉京華城案遭羈押禁見，民眾黨日前宣布要全台開講，繼8日首場萬人上街，民眾黨新北市黨部9月13日晚間6點半，預計在新莊體育館前階梯開講，主委陳世軒說，活動不只是為了柯文哲、民眾黨，也是為了台灣的司法，希望站上街頭講給更多人聽，呼籲司法應公平正義。

陳世軒說，上周禮拜天活動是黨中央在短時間內籌備，當天立委黃國昌也傳簡訊跟他說，新北也要辦，不過到各個縣市舉辦開講，並非追求大型造勢、拚場，而是深入基層，新北場次預計辦在9月13日晚間6點半，地點在新莊體育館前階梯開講。活動不只是為了柯文哲、民眾黨，也是為了台灣的司法，希望站上街頭講給更多人聽，包括支持者、附近運動的民眾，並由他與黃國昌兩人開講，呼籲司法應公平正義，讓更多人意識到司法問題。

民眾黨新北黨部指出，這半個月見識到檢廉在偵辦過程，頻頻聯手部分媒體帶風向，試圖導向柯文哲有罪推定的社會輿論，且報導從未有人能證明真實性，既然法律規定「偵查不公開」，檢廉還以身試法？期間還曾上演北檢發言人，都不得不令人質疑，在2024的台灣，不但黨檢媒三位一體，司法公平、程序正義更是奢望，呼籲支持者若看不慣這畸形現象，邀他們站出來。

司法 民眾黨

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