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卓榮泰：有些政權利用本身不民主 破壞民主

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
2024年亞洲選舉官署協會（AAEA）會員大會今辦開幕典禮，行政院長卓榮泰蒞會致詞，共有來自國內外貴賓100多人參加。記者曾吉松／攝影
2024年亞洲選舉官署協會（AAEA）會員大會今辦開幕典禮，行政院長卓榮泰蒞會致詞，共有來自國內外貴賓100多人參加。記者曾吉松／攝影

2024亞洲選舉官署協會（AAEA）會員大會今辦開幕典禮，行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜到場出席。卓榮泰表示，民主需要靠選舉促成，但有選舉不一定是民主；台灣願意和民主夥伴國家站在一起，面對反民主、極權專制政權。韓國瑜則說，台灣民主轉型經驗被稱為政治奇蹟。

韓國瑜致詞說，他身為立法院長，一起繼續為落實優質民主治理努力，希望深化台灣民主，立法院能貢獻一己之力。韓說，根據美國自由之家評比，台灣已是全世界最民主國家之一，民主轉型經驗被稱為政治奇蹟，應與其他國家分享經驗，有義務促進其他國家提升民主發展與人權。

卓榮泰表示，這場特別聚會聚集這麼多對民主選舉最有經驗、看法的專家，及實務參與者出席，顯現出中華民國台灣在民主化過程中，應要因為跟世界先進國家並駕齊驅。

卓榮泰說，民主需要靠選舉促成，但有選舉不一定是民主；台灣願意和民主夥伴國家站在一起，面對反民主、極權專制政權，並分享台灣的經驗與情資，一起學習如何面對假訊息。

卓榮泰表示，透過這樣的方式，才能結交更多民主夥伴國家，台灣願意和大家站在一起，面對反民主、極權專制政權，大家要珍惜民主，學習如何共處，更要學習如何面對假訊息，全球民主國家要共同面對，有些政權利用本身的不民主，要破壞民主，更透過言論不自由來破壞言論自由。

卓榮泰表示，台灣的民主經驗可以跟世界、亞洲民主國家互相學習、共享，尊重人民自由選擇權利，建立公平公開、真正來自民意的選舉。民主不是遙不可及，也不是與生俱來，要靠爭取與維護。

2024年亞洲選舉官署協會（AAEA）會員大會今辦開幕典禮，立法院長韓國瑜（右）以台灣民主基金會董事長身分到場致詞。記者曾吉松／攝影
2024年亞洲選舉官署協會（AAEA）會員大會今辦開幕典禮，立法院長韓國瑜（右）以台灣民主基金會董事長身分到場致詞。記者曾吉松／攝影

卓榮泰 韓國瑜

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