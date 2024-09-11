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台泰智慧城市論壇 林佳龍：協助泰國數位、淨零轉型

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
「台泰智慧城市商機交流論壇」昨於泰國曼谷舉行，外交部長林佳龍特別預錄致詞影片參與論壇。圖／外交部提供
「台泰智慧城市商機交流論壇」昨於泰國曼谷舉行，外交部長林佳龍特別預錄致詞影片參與論壇。圖／外交部提供

「台泰智慧城市商機交流論壇」昨於泰國曼谷舉行，外交部長林佳龍特別預錄致詞影片，他指出，他將「經貿外交」視為重要外交方針，期盼整合政府跨部會的「科技、資金與人才」輸出台灣的優勢產業，他表示，台灣具備堅強科技實力，泰國也具有巨大發展潛力，未來將仿照AMATA台北智慧城採用台灣智慧解決方案，由台灣協助泰國達成「數位」與「淨零」雙軸轉型一次到位，改善城市治理。

為籌辦「2025年智慧城市展」，台北市電腦公會邀請20家台灣廠商組成泰國產業拓銷團，在9月9日至14日由中華電信和社團法人台灣智慧建築協會帶隊赴泰國，拜會泰國工業區管理局、AMATA台北智慧城等，並於昨與「台泰智慧城市產業聯盟」在曼谷舉行「台泰智慧城市商機交流論壇」，林佳龍特別預錄英文致詞影片參與論壇。

因應國際間推廣「淨零」的趨勢以及泰國國內「數位」、「淨零」雙軸轉型及供應鏈重組，目前泰國政府極力推動「東部經濟走廊建設」，結合高科技應用，預計將工業區打造成「智慧園區」。林佳龍指出，目前台灣已有近300項智慧城市服務方案，並促成超過100 案系統輸出海外，在泰國也有吞武里醫院成功導入智慧醫療，及曼谷M9高速公路導入 ETC (Electronic Toll Collection) 的成功經驗，無疑是台灣在智慧城市方案中科技實力的十足展現。

林佳龍說，就任外交部長後，他將「經貿外交」視為重要外交方針，期盼整合政府跨部會的「科技、資金與人才」輸出台灣的優勢產業，帶動友好國家的經濟與繁榮，讓世界認為「與台灣交朋友」值得驕傲與光榮。林佳龍也提到，台灣具備堅強科技實力，泰國也具有巨大發展潛力，未來將仿照AMATA台北智慧城採用台灣智慧解決方案，由台灣協助泰國達成「數位」與「淨零」雙軸轉型一次到位，改善城市治理，並讓雙方企業共創商機，與泰國發展出互利共贏的合作模式。

林佳龍 泰國 淨零

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