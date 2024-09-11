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亞洲選舉官署協會大會 李進勇：公正選舉經驗分享各國
亞洲選舉官署協會（AAEA）會員大會今在台北舉辦，中選會李進勇表示，台灣身為創始會員國之一，將第三度擔任主席國，由於近年科技進步，選舉錯假訊息對選舉的威脅嚴重，各國都面臨同樣挑戰，因此今年大會以維護公正選舉、防治錯假訊息為主題，將透過研討會與各國分享經驗，學習各國策略。
行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜今以台灣民主基金會董事長身分出席，共有來自國內外貴賓100多人參加。中選會指出，台灣曾二度擔任主席，2022年接任副主席，此次會員大會中，印度、菲律賓、韓國、蒙古、馬爾地夫、印尼等國代表來到台灣參加實體會議，孟加拉和尼泊爾則以線上方式參與。
中選會主委李進勇表示，AAEA於1998年菲律賓成立，宗旨是提供亞洲選舉官署訊息交換，主要支援民主治理、促進選舉公正及透明，台灣是AAEA創始會員國，曾二度擔任主席國，今年將第三度擔任主席國。
李進勇坦言，近年因科技進步，錯假訊息對選舉的威脅嚴重，各國都面臨同樣挑戰，如何防治錯假訊息對民主的傷害，是民主國家選舉要解決的問題，今年大會更以維護公正選舉及防治錯假訊息為主題。
李進勇說，台灣歷經數次和平的政黨輪替，今年也完成第5次總統副總統直接民選，民主跟選舉就是引導亞洲各國彼此合作的觸媒，亞洲國家應要攜手合作，拓展亞洲民主實踐、追求更優質民主。
中選會說明，今明2天會議將討論會務，台灣將於會中接任主席國，第2天會議將以「維護選舉公正性與防制選務錯假訊息」為主題辦國際研討會，邀請國際選舉制度基金會選務專家與各會員國分享研究成果與實務經驗，提供新的思路與啟示，共同應對未來挑戰。
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