快訊

幻象遭鳥擊卻派飛成失事主因？ 空軍4點說明調查進度

花蓮再獲2億元救觀光 業者盼五月天歌迷多停留幾天

高雄多人突收「不明月餅禮盒」不敢吃 警追查後揭暖心真相

聽新聞
0:00 / 0:00

亞洲選舉官署協會大會 李進勇：公正選舉經驗分享各國

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
亞洲選舉官署協會（AAEA）會員大會上午舉行開幕典禮。記者曾吉松／攝影
亞洲選舉官署協會（AAEA）會員大會上午舉行開幕典禮。記者曾吉松／攝影

亞洲選舉官署協會（AAEA）會員大會今在台北舉辦，中選會李進勇表示，台灣身為創始會員國之一，將第三度擔任主席國，由於近年科技進步，選舉錯假訊息對選舉的威脅嚴重，各國都面臨同樣挑戰，因此今年大會以維護公正選舉、防治錯假訊息為主題，將透過研討會與各國分享經驗，學習各國策略。

行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜今以台灣民主基金會董事長身分出席，共有來自國內外貴賓100多人參加。中選會指出，台灣曾二度擔任主席，2022年接任副主席，此次會員大會中，印度、菲律賓、韓國、蒙古、馬爾地夫、印尼等國代表來到台灣參加實體會議，孟加拉和尼泊爾則以線上方式參與。

中選會主委李進勇表示，AAEA於1998年菲律賓成立，宗旨是提供亞洲選舉官署訊息交換，主要支援民主治理、促進選舉公正及透明，台灣是AAEA創始會員國，曾二度擔任主席國，今年將第三度擔任主席國。

李進勇坦言，近年因科技進步，錯假訊息對選舉的威脅嚴重，各國都面臨同樣挑戰，如何防治錯假訊息對民主的傷害，是民主國家選舉要解決的問題，今年大會更以維護公正選舉及防治錯假訊息為主題。

李進勇說，台灣歷經數次和平的政黨輪替，今年也完成第5次總統副總統直接民選，民主跟選舉就是引導亞洲各國彼此合作的觸媒，亞洲國家應要攜手合作，拓展亞洲民主實踐、追求更優質民主。

中選會說明，今明2天會議將討論會務，台灣將於會中接任主席國，第2天會議將以「維護選舉公正性與防制選務錯假訊息」為主題辦國際研討會，邀請國際選舉制度基金會選務專家與各會員國分享研究成果與實務經驗，提供新的思路與啟示，共同應對未來挑戰。

亞洲選舉官署協會（AAEA）會員大會上午辦開幕典禮，中選會主委李進勇表示，台灣將於此次會員大會接任 AAEA主席國。記者曾吉松／攝影
亞洲選舉官署協會（AAEA）會員大會上午辦開幕典禮，中選會主委李進勇表示，台灣將於此次會員大會接任 AAEA主席國。記者曾吉松／攝影

假訊息 李進勇

延伸閱讀

亞洲選舉官署協會大會 李進勇：學習防治錯假訊息

亞洲選舉官署協會會員大會 卓榮泰、韓國瑜出席致詞

藍告發罷樑團體違法募資 洪孟楷轟：民進黨非罷樑不可

罷樑案「查對失序」⋯中選會批基隆選務人員無法融入團隊 選後檢討懲處

相關新聞

謝立功拋柯文哲認罪協商惹怒小草 民眾黨中評會立案調查

民眾黨主席柯文哲近期爭議連環爆，前任秘書長謝立功多次提出質疑，民眾黨中評會接獲相關陳情，預計最快本月開會處理。

國土計畫法影響廣 朱立倫籲政府完善準備後再實施

立法院新會期將開議。國民黨主席朱立倫今天表示，多位縣市長關切即將上路的「國土計畫法」，雖然法案大方向是對的，但對農地使用...

繼首場萬人上街 新北民眾黨部9/13黃國昌、陳世軒開講

民眾黨主席、台北市前市長柯文哲涉京華城案遭羈押禁見，民眾黨日前宣布要全台開講，繼8日首場萬人上街，民眾黨新北市黨部9月1...

卓榮泰：有些政權利用本身不民主 破壞民主

2024亞洲選舉官署協會（AAEA）會員大會今辦開幕典禮，行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜到場出席。卓榮泰表示，民主需要靠...

台泰智慧城市論壇 林佳龍：協助泰國數位、淨零轉型

「台泰智慧城市商機交流論壇」昨於泰國曼谷舉行，外交部長林佳龍特別預錄致詞影片，他指出，他將「經貿外交」視為重要外交方針，...

亞洲選舉官署協會大會 李進勇：公正選舉經驗分享各國

亞洲選舉官署協會（AAEA）會員大會今在台北舉辦，中選會李進勇表示，台灣身為創始會員國之一，將第三度擔任主席國，由於近年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。