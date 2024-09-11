亞洲選舉官署協會大會 李進勇：公正選舉經驗分享各國

亞洲選舉官署協會（AAEA）會員大會今在台北舉辦，中選會李進勇表示，台灣身為創始會員國之一，將第三度擔任主席國，由於近年科技進步，選舉錯假訊息對選舉的威脅嚴重，各國都面臨同樣挑戰，因此今年大會以維護公正選舉、防治錯假訊息為主題，將透過研討會與各國分享經驗，學習各國策略。

行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜今以台灣民主基金會董事長身分出席，共有來自國內外貴賓100多人參加。中選會指出，台灣曾二度擔任主席，2022年接任副主席，此次會員大會中，印度、菲律賓、韓國、蒙古、馬爾地夫、印尼等國代表來到台灣參加實體會議，孟加拉和尼泊爾則以線上方式參與。

中選會主委李進勇表示，AAEA於1998年菲律賓成立，宗旨是提供亞洲選舉官署訊息交換，主要支援民主治理、促進選舉公正及透明，台灣是AAEA創始會員國，曾二度擔任主席國，今年將第三度擔任主席國。

李進勇坦言，近年因科技進步，錯假訊息對選舉的威脅嚴重，各國都面臨同樣挑戰，如何防治錯假訊息對民主的傷害，是民主國家選舉要解決的問題，今年大會更以維護公正選舉及防治錯假訊息為主題。

李進勇說，台灣歷經數次和平的政黨輪替，今年也完成第5次總統副總統直接民選，民主跟選舉就是引導亞洲各國彼此合作的觸媒，亞洲國家應要攜手合作，拓展亞洲民主實踐、追求更優質民主。