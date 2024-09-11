新竹馬偕兒童醫院爭議 邱臣遠表態感謝院方及醫護人員

新竹馬偕兒童醫院容積率遭質疑涉嫌圖利，新竹地檢署上午聲明澄清全案查無具體違法情事並已結案，新竹市代理市長邱臣遠隨後則回應，新竹市府對於兒童醫院容積率爭議遭議員質疑，一切予以尊重，他也強調新竹市絕對有需要兒童醫療資源的挹注，感謝醫護人員的貢獻。

邱臣遠對於地檢署聲明馬偕兒童醫院容積率查無不法，他表示，過去議會有市議員有提出兒童醫院質疑，中間也有提出程序，不過市府都予以尊重。他說，新竹市是兒童比例最高的縣市，對於馬偕兒童醫院所提供兒童就醫權利表示感謝，同時強調新竹市身為全國兒童比例最高縣市之一，絕對有需要兒童醫療資源的挹注，感謝醫護人員的貢獻。

民眾黨立法院黨團主任陳智菡日前在臉書發文，指稱新竹前市長林智堅時代通過新竹馬偕兒童醫院容積率從250%暴增至450%，比京華城560%到672%還高，發文引發熱議。新竹地檢署上午發聲明澄清指出，全案經檢察官調查，查無具體違法情事並已結案。

邱臣遠上午出席新竹市府觀光巴士啟動記者會時同時還被問到民眾黨未來新的方向，對新竹有何影響。他說，他目前是新竹市政府代理市長，一切工作都是以新竹市政為重，但是也要提到，民眾黨創黨理念是民意專業價值，所以他也會依此理念辦理市政。

他說，柯文哲主席也講過，市政治理要落實在人民生活的每一天，無論是交通改善、教育文化的推動，都是他所心念，並以民意為最終依歸，這是他作為代理市長最大的理念。