快訊

幻象遭鳥擊卻派飛成失事主因？ 空軍4點說明調查進度

花蓮再獲2億元救觀光 業者盼五月天歌迷多停留幾天

高雄多人突收「不明月餅禮盒」不敢吃 警追查後揭暖心真相

新竹馬偕兒童醫院爭議 邱臣遠表態感謝院方及醫護人員

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹市代理市長邱臣遠回應新竹馬偕兒童醫院容積率爭議，他感謝醫院所提供兒童就醫權利。記者巫鴻瑋／攝影
新竹市代理市長邱臣遠回應新竹馬偕兒童醫院容積率爭議，他感謝醫院所提供兒童就醫權利。記者巫鴻瑋／攝影

新竹馬偕兒童醫院容積率遭質疑涉嫌圖利，新竹地檢署上午聲明澄清全案查無具體違法情事並已結案，新竹市代理市長邱臣遠隨後則回應，新竹市府對於兒童醫院容積率爭議遭議員質疑，一切予以尊重，他也強調新竹市絕對有需要兒童醫療資源的挹注，感謝醫護人員的貢獻。

邱臣遠對於地檢署聲明馬偕兒童醫院容積率查無不法，他表示，過去議會有市議員有提出兒童醫院質疑，中間也有提出程序，不過市府都予以尊重。他說，新竹市是兒童比例最高的縣市，對於馬偕兒童醫院所提供兒童就醫權利表示感謝，同時強調新竹市身為全國兒童比例最高縣市之一，絕對有需要兒童醫療資源的挹注，感謝醫護人員的貢獻。

民眾黨立法院黨團主任陳智菡日前在臉書發文，指稱新竹前市長林智堅時代通過新竹馬偕兒童醫院容積率從250%暴增至450%，比京華城560%到672%還高，發文引發熱議。新竹地檢署上午發聲明澄清指出，全案經檢察官調查，查無具體違法情事並已結案。

邱臣遠上午出席新竹市府觀光巴士啟動記者會時同時還被問到民眾黨未來新的方向，對新竹有何影響。他說，他目前是新竹市政府代理市長，一切工作都是以新竹市政為重，但是也要提到，民眾黨創黨理念是民意專業價值，所以他也會依此理念辦理市政。

他說，柯文哲主席也講過，市政治理要落實在人民生活的每一天，無論是交通改善、教育文化的推動，都是他所心念，並以民意為最終依歸，這是他作為代理市長最大的理念。

容積率 新竹

延伸閱讀

終於能吃到了！「楊國福麻辣燙」全台首店試營運 最道地「骨湯麻辣燙」超頂必吃 加映「成都冒菜麻辣燙」新竹人先開動

檢方背書？新竹馬偕兒醫容積率爭議 竹檢已結案：查無實據

幻象墜海查原因 新竹空軍聯隊：成立調查小組撈黑盒子

折騰2小時多才抵院！幻象飛官營救一波三折 吊掛不成又改船艦送

相關新聞

謝立功拋柯文哲認罪協商惹怒小草 民眾黨中評會立案調查

民眾黨主席柯文哲近期爭議連環爆，前任秘書長謝立功多次提出質疑，民眾黨中評會接獲相關陳情，預計最快本月開會處理。

國土計畫法影響廣 朱立倫籲政府完善準備後再實施

立法院新會期將開議。國民黨主席朱立倫今天表示，多位縣市長關切即將上路的「國土計畫法」，雖然法案大方向是對的，但對農地使用...

繼首場萬人上街 新北民眾黨部9/13黃國昌、陳世軒開講

民眾黨主席、台北市前市長柯文哲涉京華城案遭羈押禁見，民眾黨日前宣布要全台開講，繼8日首場萬人上街，民眾黨新北市黨部9月1...

卓榮泰：有些政權利用本身不民主 破壞民主

2024亞洲選舉官署協會（AAEA）會員大會今辦開幕典禮，行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜到場出席。卓榮泰表示，民主需要靠...

台泰智慧城市論壇 林佳龍：協助泰國數位、淨零轉型

「台泰智慧城市商機交流論壇」昨於泰國曼谷舉行，外交部長林佳龍特別預錄致詞影片，他指出，他將「經貿外交」視為重要外交方針，...

亞洲選舉官署協會大會 李進勇：公正選舉經驗分享各國

亞洲選舉官署協會（AAEA）會員大會今在台北舉辦，中選會李進勇表示，台灣身為創始會員國之一，將第三度擔任主席國，由於近年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。