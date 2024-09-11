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台北前市長黃大洲被爆料收威京200萬元？ 蔣萬安說話了
京華城容積案延燒，據周刊報導，威京集團主席沈慶京「論功行賞」名單中，台北市前市長黃大洲也入列支領200萬元。對此，訪美中的台北市長蔣萬安受訪指出，「我們希望就是盡快的釐清事實真相」。
鏡週刊報導指出，檢廉追查相關金流，從威京集團查扣的帳冊，發現共編列二次公關費用，一次1億8千萬元，另一次2億5千萬餘元，就在京華城2022年10月確定獲得860%容積率後，威京集團論功行賞的帳冊寫到，黃大洲支領200萬元、京華城董事長陳玉坤200萬元
對於周刊的爆料，媒體在蔣萬安參訪行程中問蔣會不會深入調查？蔣萬安說，會來了解，一切應該都要本於事實，所以一定會秉持著配合調查、毋枉毋縱的態度，希望就是盡快的釐清事實真相。
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