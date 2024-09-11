中國公布新3不 綠：挺台抗中已成世界新共識

中國國安部日前公布中美關係新3不，外界關切是否與美國國會近日展開一系列針對中國法案投票表決有關，民進黨立法院黨團今天表示，在全世界挺台抗中的趨勢下，中國勢必加大力道突圍，台灣正向以對，持續與理念相近民主同盟國家站在一起。

中國國安部9日對外發布，中美關係的4個「沒有變」、5個「關鍵」和3個「不」，其中，新3不涉及紅線、主權和國安，並強調台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線。

與此同時，美國國會9日開議後，將進入「中國週」（China Week）。除已通過台灣衝突嚇阻法案（Taiwan Conflict Deterrence Act）之外，預計還有20多項直接或間接有關中國大陸的法案有待討論和表決，藉以對抗越強大的對手中國。

民進黨團上午在立法院舉行輿情回應記者會，對於媒體詢問，中國國安部公布新的中美關係政策，是否是針對美國國會近期法案表決與之抗衡。

民進黨團幹事長吳思瑤說，台灣跟理念相同的民主同盟國家合作是既定的方向，也感謝世界民主同盟國家這段時間在國際上為台灣發聲，並以具體行動跟作為，落實在各國法制及政策上。

吳思瑤指出，挺台抗中已成世界的新顯學、新共識，中國當然感受到壓力，勢必會給國際社會更多的政治壓力，或有其他經貿作為，也必然會無所不用其極想要突圍、加大力道向其他國家施壓，並擴大對台施壓。

吳思瑤表示，面對這這情況，政府正向以對，因為台灣會有更多盟友站在一起，這也是從前總統蔡英文到總統賴清德以來，政府正確的外交策略下達到的各項成果，台灣會持續作為台海和平安全的捍衛者，及印太和平發展的重要協力者。

黨團書記長蔡易餘說，威權國家是以擴張手段來穩定其領導的權力基礎，中國片面跟美國說劃設一條中美關係的紅線，把台海劃設成中美關係的第一條紅線，根本是貽笑大方，因為中國才是打破紅線的搗亂者。

蔡易餘指出，中國在今年片面宣布啟用M503航路W122、W123銜接線由西向東運行，對於海峽中線不斷以戰機加以騷擾，或在金廈海域騷擾台灣漁民作業，中國對台海紅線不斷侵犯，已讓世界看出中國企圖侵略台灣的本質及企圖，也感謝美國及全世界民主國家給予台灣的奧援。

此外，空軍第二聯隊1架幻象2000單座戰機昨天晚間疑似動力消失、飛行員跳傘，空軍救護隊與海巡署獲報後，派遣機艦前往失事海域搜救，並成功獲救。不過，媒體報導指救援過程一波三折，甚至還有國防部與海委會在訊息公布時間上有快慢的落差，引發外界側目。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，吳思瑤說，相信國防部及海委會都是在資訊透明公開原則下向社會做必要說明，沒有認為消息披露有快慢之分，也不認為國防部有比較延宕。

吳思瑤指出，國防部及海委會在對外說明上都是基於將正確訊息第一手傳遞給國人，至於事件處置上，是可以更完備，比好要更好，永遠是各部會要努力的方向。