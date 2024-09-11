綠控謝國樑與多標案有關係 基市府：老調重彈無意義

民進黨基隆市議會黨團今天召開「謝友友市府標案蜘蛛網」記者會，指控市長謝國樑上任近2年的時間，基隆市政府大小標案爭議不斷，多個標案與謝國樑有直接或間接關係，質疑用政府標案做為政治籌碼，應對外說清楚。基隆市政府回應，老調重彈實無意義。

民進黨基隆市議會團總召張之豪議員表示，市長謝國樑上任近2年，基隆市政府大小標案爭議不斷，多個標案與謝國樑有直接或間接關係，如同蜘蛛網般，謝國樑最大的問題之一就是公私不分。公家的財產、資源、標案，為數眾多交給了所謂「謝友友集團」的手上，從東岸商場簽給微風集團30年，到電動機車專案、室內兒童樂園等都是如此。這些謝友友的資訊都是議會黨團在議會質詢的公開資訊，可受公評。而若謝市長都未正面回應。

市議員鄭文婷說，謝國樑主政後，許多的標案都隱藏有謝友友的影子，而且委外的契約一簽就是30年，讓民眾擔心委外廠商如果無法持續精進的話，將會造成城市的倒退。

市議員張顥瀚指出，指控市長謝國樑上任近2年的時間，基隆市政府大小標案爭議不斷，多個標案與謝國樑有直接或間接關係，如同蜘蛛網般，身為市長應迴避任何圖利的可能，但直到如今深陷罷免政治風暴時，謝國樑仍用基隆市政府的標案做為政治談判的籌碼。民進黨團將針對各個有疑義的標案，逐一向市民揭露。

基隆市政府發言人呂謦煒表示，民進黨黨團昨天不是才說沒有介入罷免，今天居然具名連文宣都發出來了，這不就是介入選舉投票的最佳案例嗎？今天說的都是老調重彈，實無意義。