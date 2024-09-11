藍委喊在野60席團進團出 吳春城：執政黨後果自負

立法院新會期開議在即，國民黨立委洪孟楷今天說，「國民黨52席加上民眾黨8席，60席發揮最強監督力量」，民眾黨立法院黨團副總召吳春城表示，民眾黨團不會意氣用事，而是會選擇就事論事，如果執政黨要繼續片面決策，「那麼第二會期後果自負。」

洪孟楷上午在臉書發文，立法院即將在9月中下旬開議，本會期的三大關鍵就是人事、法案及總預算，經過第一會期的國會改革法案，民進黨發動九波大衝突，還有休會前的最後抗爭，有人關心第二會期，是否會有激烈衝突，其實無論激烈對抗與否，重點在於在野陣營發揮戰力，「60席最強戰力就是讓民進黨謙卑的唯一解方。」

民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，吳春城受訪時表示，秉持民眾黨主席柯文哲向來的理念，國家利益高於政黨利益，政黨利益高於個人利益，民眾黨團一定會團進團出，在政治法案方面以台灣為主，在民生法案方面則會以人民為本。

吳春城指出，民眾黨8席立委是國會的關鍵力量，早在立法院上個會期就得到彰顯，不過現在的執政黨卻選擇倒著做，個人利益大於政黨利益，政黨利益大於國家利益，想要用少數政府霸凌多數國會，選擇以司法跟媒體專制、霸權與抹黑，「不協調溝通、片面決策，如果要繼續這樣，那麼第二會期後果自負。」

吳春城強調，不管是面對哪一個政黨，民眾黨團不會意氣用事，而是會選擇就事論事，秉持以台灣為主、以人民為本的立場，彰顯民眾黨的價值。

民眾黨立委張啟楷表示，民眾黨8席立委一定是團進團出，民眾黨不只扮演關鍵、中道理性務實科學的角色，就連兩大黨都往民眾黨集結，包括馬上就要討論的電價審議，公糧收購也是民眾黨團的提案，現在不是民眾黨往誰靠，「我們是一個中間的力量。」

張啓楷強調，「只要是對的，我相信藍綠都會靠過來」，其中在改革法案的部分，民進黨本身不會改革，國民黨跟民眾黨會攜手合作，執政黨不願意做的事情，在野黨本來就是會集合，不過只要是福國利民的案子，事實上沒有區分顏色，包括三黨都會舉手贊成。